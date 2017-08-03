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Хамитов об уборке урожае: маловероятно, что завершим даже в сентябре

3 августа 2017, 10:10
Уборка урожая, возможно, не будет завершена даже в сентябре, а август будет тяжелейшим. Об этом заявил глава региона Рустэм Хамитов на расширенном заседании в Минсельхозе республики.

Как сообщает пресс-служба главы региона, на 1 августа к уборке зерновых и зернобобовых приступили хозяйства лишь двух районов - Куюргазинского и Дюртюлинского. В прошлом году на эту дату уже было намолочено 900 тысяч тонн. В этом году планируется собрать урожай с 600 тысяч га с ростом более чем на 300 тысяч га к показателям прошлого года.

- Понятно, что нагрузка на наш аграрный сектор значительно вырастает, - признал Хамитов. - Август будет во всех смыслах тяжелейшим. К этому надо готовиться, это надо понимать. И вы все внутренне должны быть готовы к тому, что август, сентябрь и часть октября мы с вами будем трудиться не покладая рук. Маловероятно, что мы даже в сентябре завершим уборку зерновых. У нас есть ряд территорий, конечно же, которые уйдут на октябрь.

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