Хамитов об уборке урожае: маловероятно, что завершим даже в сентябре

- Понятно, что нагрузка на наш аграрный сектор значительно вырастает, - признал Хамитов. - Август будет во всех смыслах тяжелейшим. К этому надо готовиться, это надо понимать. И вы все внутренне должны быть готовы к тому, что август, сентябрь и часть октября мы с вами будем трудиться не покладая рук. Маловероятно, что мы даже в сентябре завершим уборку зерновых. У нас есть ряд территорий, конечно же, которые уйдут на октябрь.