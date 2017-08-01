mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Группа компаний «Рассвет» сдает очередной дом в ЖК «Дубрава» под Уфой

1 августа 2017, 06:12
Группа компаний «Рассвет» приступила к передаче квартир еще одного дома в жилом комплексе «Дубрава». Передача ключей жильцам стартовала 11 июля, этот дом является третьим по счету сданным объектом на территории комплекса.

«Дубрава» - это европейский проект жилья, адаптированный под погодные и природные условия Башкортостана, который находится всего в 25 минутах езды от Уфы в экологически чистом районе. Это совершенно новая концепция комфортной загородной жизни - особенностью квартир на первых этажах является наличие огороженного земельного участка.

Выход на него осуществляется через лоджию, что позволяет пользоваться преимуществами загородного дома, живя в квартире. Малоэтажная застройка, собственная инфраструктура, возможность выбора отделки квартир, доступная цена, закрытая территория – это современные тренды в сфере недвижимости, которые активно использует застройщик жилого комплекса «Дубрава». На территории будут расположены детский сад, минимаркет, поликлиника, аптечный пункт. Надежность и удобство дворовой территории являются характерными чертами жилого комплекса: закрытый тип дворов и современные детские площадки позволят родителями быть уверенными в безопасности и комфорте их детей.

Напомним, что Группа компаний «Рассвет» осуществляет полный спектр работ в области строительства. В нее входят компании, специализирующиеся на строительстве и реализации жилья, офисных и торговых комплексов, а также производстве строительных материалов. Группа компаний «Рассвет» является одним из самых крупнейших игроков строительного рынка.

#Новости#Надежда Валитова#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Сегодня, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Сегодня, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Сегодня, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Сегодня, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Сегодня, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Сегодня, 13:48