Группа компаний «Рассвет» сдает очередной дом в ЖК «Дубрава» под Уфой

«Дубрава» - это европейский проект жилья, адаптированный под погодные и природные условия Башкортостана, который находится всего в 25 минутах езды от Уфы в экологически чистом районе. Это совершенно новая концепция комфортной загородной жизни - особенностью квартир на первых этажах является наличие огороженного земельного участка.
Выход на него осуществляется через лоджию, что позволяет пользоваться преимуществами загородного дома, живя в квартире. Малоэтажная застройка, собственная инфраструктура, возможность выбора отделки квартир, доступная цена, закрытая территория – это современные тренды в сфере недвижимости, которые активно использует застройщик жилого комплекса «Дубрава». На территории будут расположены детский сад, минимаркет, поликлиника, аптечный пункт. Надежность и удобство дворовой территории являются характерными чертами жилого комплекса: закрытый тип дворов и современные детские площадки позволят родителями быть уверенными в безопасности и комфорте их детей.
Напомним, что Группа компаний «Рассвет» осуществляет полный спектр работ в области строительства. В нее входят компании, специализирующиеся на строительстве и реализации жилья, офисных и торговых комплексов, а также производстве строительных материалов. Группа компаний «Рассвет» является одним из самых крупнейших игроков строительного рынка.