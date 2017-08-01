Группа компаний «Рассвет» сдает очередной дом в ЖК «Дубрава» под Уфой

Выход на него осуществляется через лоджию, что позволяет пользоваться преимуществами загородного дома, живя в квартире. Малоэтажная застройка, собственная инфраструктура, возможность выбора отделки квартир, доступная цена, закрытая территория – это современные тренды в сфере недвижимости, которые активно использует застройщик жилого комплекса «Дубрава». На территории будут расположены детский сад, минимаркет, поликлиника, аптечный пункт. Надежность и удобство дворовой территории являются характерными чертами жилого комплекса: закрытый тип дворов и современные детские площадки позволят родителями быть уверенными в безопасности и комфорте их детей.