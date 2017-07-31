Вадим Болтыров: Управление деньгами должно приносить удовольствие

В ходе медиаланча в Медиакорсети Вадим Болтыров дал несколько советов начинающим инвесторам.
- С чего начать инвестиции? Во-первых, составить финансовый план, - рассказал он. – Тем более сейчас это делается бесплатно. Вы должны понимать, чего хотите и в какие сроки.
- Затем вы должны отстроить свои финансовые потоки, - сказал Вадим Болтыров и пояснил. – У меня, например, три «кубышки»: из одной я трачу деньги на еду и другие необходимые повседневные нужды, вторая – составляет мой резерв для инвестиций, и третья – на непредвиденные расходы.
После составления финансового плана и отстройки своих финансовых потоков можно приступить к выбору финансовых инструментов. Их можно выбрать самому или прислушаться к совету финансовых консультантов.
- Управление деньгами должно приносить удовольствие и драйв, - подытожил Вадим Болтыров. – Иначе у вас ничего не получится. В противном случае лучше довериться профессионалам.
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