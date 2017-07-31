Вадим Болтыров: Управление деньгами должно приносить удовольствие

- Затем вы должны отстроить свои финансовые потоки, - сказал Вадим Болтыров и пояснил. – У меня, например, три «кубышки»: из одной я трачу деньги на еду и другие необходимые повседневные нужды, вторая – составляет мой резерв для инвестиций, и третья – на непредвиденные расходы.