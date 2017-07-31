Насколько вырастут тарифы после отмены внутрироссийского роуминга

Отмена внутрироссийского роуминга может привести к среднему росту тарифов операторов "большой четверки" на "доли копейки" за минуту. Об этом информационному РИА Новости рассказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы Елена Заева.
Она считает, что компании смогут компенсировать эти потери даже без повышения цен, а только за счет увеличения продаж.
Заева заявила, что любое нарушение антимонопольного законодательства происходит из-за желания увеличить доход.
- Мы выдачей предупреждения это показали — что под этот сверхдоход экономически обоснованных затрат нет. Поэтому с точки зрения закона и прекращения нарушения антимонопольного законодательства операторы просто перестанут получать этот доход. Это не значит, что организация должна его где-то возместить, — цитирует ее слова новостное агентство.
- Мы по каждому оператору сказать, конечно, не можем, это коммерческая тайна, но мы подготовили средневзвешенные цифры, очень средние, чтобы не раскрыть никакой тайны. И получается, что если операторы решат все-таки перенести этот доход, получаемый от внутрисетевого роуминга, на другие услуги связи, то минута может подорожать на доли копейки, - сказала она.
При этом она отметила, что расчеты не учитывали "существенный рост разговариваемости".
После того, как операторы исполнят предупреждение, ФАС проверит его качество.
Напомним, что ранее ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и поездках внутри России, что фактически означает отмену внутрисетевого роуминга.
Операторы должны изменить условия тарифных планов в течение двух недель после получения предупреждения и предупредить абонентов за 10 дней до введения новых тарифов. В Минкомсвязи высказывали опасения, что отмена роуминга приведет к росту цен на сотовую связь.