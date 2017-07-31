Доллар будет расти на Forex

Доллар США уже большой период времени падает против мировых валют. Евро, фунт и особенно австралийский доллар находятся вблизи годовых максимумов. И теперь настало время для коррекции. Американские данные по ВВП показали ускорение до 2,6% во втором квартале.
- Но инфляция отстает от прогнозов ФРС США, что сдерживает возможности повышения ставок в США. Из-за этого доллар и находится под давлением на Forex. На российском рынке доллар находится в диапазоне 59 -61, а евро стремится преодолеть сопротивление на уровне 70 рублей, - считает Ильдус Акбаров.
На этой неделе будет много новостей для изменения настроений на валютном рынке. Резервный банк Австралии, а позже и Банк Англии примут решения по монетарной политике. В период с 31.07 по 4.08 будет опубликован целый блок данных по Китаю, который традиционно оказывает влияние на мировые валюты в силу значимости китайской экономики в мировой торговле. И наконец, в пятницу, 4 августа, будут опубликованы данные по рынку труда США, значимость которых особо возрастает на фоне сомнений в настрое ФРС США на повышение ставок по федеральным фондам в текущем году.
Все эти события вероятно поменяют краткосрочные настроения на рынке и доллар США наконец-то получит шанс для коррекционного восстановления. На локальном рынке не исключены попытки роста к уровню 62 рубля за единицу американской валюты.