Доллар будет расти на Forex

На этой неделе будет много новостей для изменения настроений на валютном рынке. Резервный банк Австралии, а позже и Банк Англии примут решения по монетарной политике. В период с 31.07 по 4.08 будет опубликован целый блок данных по Китаю, который традиционно оказывает влияние на мировые валюты в силу значимости китайской экономики в мировой торговле. И наконец, в пятницу, 4 августа, будут опубликованы данные по рынку труда США, значимость которых особо возрастает на фоне сомнений в настрое ФРС США на повышение ставок по федеральным фондам в текущем году.