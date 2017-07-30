В страшной аварии в Башкирии погибла женщина, водитель авто – в больнице

Вчера, 29 июля, на 81 км автодороги Стерлитамак-Раевский в Альшеевском районе Башкирии произошло страшное ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.
Столкнулись ВАЗ-21099 под управлением 48-летнего местного жителя и «Тойота Ленд Крузер 200», за рулем которого находился 55-летний мужчина.
- В результате аварии водитель отечественного автомобиля с травмами госпитализирован, его 48-летняя супруга, находившаяся в качестве пассажира на переднем сиденье, от полученных травм скончалась на месте. Госпитализированы двое пассажиров отечественного авто: 18-летняя девушка и 48-летняя женщина, также местные жители, - следует из сообщения.
Всего за сутки на дорогах республики зарегистрировано 13 ДТП: погиб – 1 человек, 16 получили травмы.