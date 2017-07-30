В страшной аварии в Башкирии погибла женщина, водитель авто – в больнице

- В результате аварии водитель отечественного автомобиля с травмами госпитализирован, его 48-летняя супруга, находившаяся в качестве пассажира на переднем сиденье, от полученных травм скончалась на месте. Госпитализированы двое пассажиров отечественного авто: 18-летняя девушка и 48-летняя женщина, также местные жители, - следует из сообщения.