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В страшной аварии в Башкирии погибла женщина, водитель авто – в больнице

30 июля 2017, 11:36
ДТП произошло на трассе Стерлитамак-Раевский.

Вчера, 29 июля, на 81 км автодороги Стерлитамак-Раевский в Альшеевском районе Башкирии произошло страшное ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Столкнулись ВАЗ-21099 под управлением 48-летнего местного жителя и «Тойота Ленд Крузер 200», за рулем которого находился 55-летний мужчина.

- В результате аварии водитель отечественного автомобиля с травмами госпитализирован, его 48-летняя супруга, находившаяся в качестве пассажира на переднем сиденье, от полученных травм скончалась на месте. Госпитализированы двое пассажиров отечественного авто: 18-летняя девушка и 48-летняя женщина, также местные жители, - следует из сообщения.

Всего за сутки на дорогах республики зарегистрировано 13 ДТП: погиб – 1 человек, 16 получили травмы.

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