"Урал" - "Уфа": что говорили игроки после матча

- Правильно говорит тренер, что мы всю игру атаковали «Уфу». Но она играла в такой футбол, что у них очень насыщенная оборона, из-за этого нам было тяжело забить. Но у нас было много моментов, просто угловых и передач с фланга. Но успели забить в конце. Забрали очко, но потеряли два.