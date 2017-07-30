"Урал" - "Уфа": что говорили игроки после матча

Итоги встречи с екатеринбургским "Уралом" разобрал защитник ФК "Уфа" Денис Тумасян, который вынужден был покинуть футбольное поле после небольного повреждения:
- Была равная игра, немного не дотерпели две-три минуты. Считаю, что результат встречи закономерен. Мы хороший футбол показали и «Урал». Очко на выезде – нормально.
- Что случилось с командой после забитого гола, «Урал» последние минуты первого тайма заметно перехватил инициативу и прижал нашу команду?
- Естественно. Это чистой воды психология. Все команды без исключения забивают гол, откатываются назад.
- Как сейчас ваше самочувствие после замены из-за повреждения?
- Не знаю. Завтра будет МРТ, там видно будет.
- Всё же последние пять минут физически «просаживались», или это «Урал» надавил?
- Повторюсь, это обычная психология. Это всё логично. Команда играет дома при своих зрителях, естественно, будет напор. У нас были очень хорошие контратаки, где могли забивать второй мяч, и игра бы закончилась. Нам не повезло, видите, «Уралу» повезло.
- Пропустили впервые после 3-х матчей, обидно, наверное, пропускать в концовке матча. В прошлом сезоне очень много было таких обидных потерь очков. В чём причина?
- Пропускать всегда не очень хорошо. Понятно, будут пропущенные голы – это футбол. Тут ничего не поделаешь. Посмотрим. Будем дальше двигаться.
Полузащитник ФК «Уфа» Кэтэлин Карп прокомментировал итоги игры с «Уралом»:
- Обидно пропускать в концовке матча. А если судить по игре, то счёт закономерный, потому что у них тоже были моменты. Так что мне кажется: ничья - закономерный итог встречи.
- Как оценишь игру своей команды, почему не удалось сохранить победный счёт?
- Когда мы вначале забили гол, старались больше играть на контратаках. И как мне кажется, во втором тайме надо было забивать второй гол, чтобы они успокоились. Но, так как не забили, дали шанс им, которым они и воспользовались в конце встречи.
- В конце матча Дмитрий Стоцкий на пару с Дмитрием Сысуевым могли решать исход встречи, соорудив очень хороший голевой момент. Почему не удалось вырвать победу?
- Из последних сил, я тоже хотел сам забить. У меня тоже был момент с Стоцким. Хотели забить, нечего было терять. Это было из последних сил.
- Пропустили впервые после 3-х матчей, за счёт чего удавалось сохранить ворота в неприкосновенности. Как действовала команда в обороне?
- Вначале смотрим в обороне, чтобы не пропускать. Потом уже создаём в атаке. В обороне мы играем компактно и дисциплинированно, как говорит главный тренер. Мы должны выполнять это и не пропускать.
- Следующий соперник - «Ахмат» из Грозного. Через что будете строить свою игру и как нужно действовать против этой команды?
- Мы ещё будем изучать команду «Ахмат» попозже. Но я уверен, что будет очень сложная игра, но мы при своих болельщиках должны показать хорошую игру и добиться хорошего результата.
Впечатлениями об итогах встречи на "СКБ-Банк Арене" поделился нападающий ФК "Урал" Владимир Ильин:
- Форму оцениваю хорошо, много готовился индивидуально, физически не чувствовал никаких проблем, в общем считаю, неплохо провёл отведенное мне время.
- Видно было, что вы с Максимом Григорьевым менялись позициями, то он был в центре нападения, то ты. Как тебе сегодня игра в этой роли?
- Так получилось по игре, потому что нужно было насытить атаку, фактически играли в два нападающих. Очень большими силами «Уфа» обороняется, поэтому игра в два нападающих, так чуть-чуть друг друга заменяли. Надо было сравнивать, поэтому надо было играть вдвоём.
- Почти удалось додавить даже до второго гола, и ты приложил ногу к этому моменту, скажем так, когда Эрик Бикфалви бил штрафной. В том эпизоде не было ли у тебя мысли быстрее расстаться с мячом или быстрее пробить издали, а не приближаться к воротам?
- Там на самом деле много мыслей было, хотел сначала пробить, потом обыграть, в итоге всё сложилось неплохо, хороший штрафной, могли забить. В принципе не самый худший результат.
- Как команда восприняла в раздевалке этот результат 1:1, это хорошо или плохо?
- Честно, хотели выигрывать, потому что дальше у нас сложные матчи с «Краснодаром» и «Зенитом», поэтому хотели взять три очка, но учитывая, что могли проиграть, то результат в целом неплохой.
- Александр Федорович Тарханов говорил, что выходишь один-на-один, убираешь под правую, кати в дальнюю…
- Там просто Беленов раздвинул так ноги, что я хотел между ног засадить. Просто очень соблазнительно. В следующий раз проведу работу над ошибками, буду делать так.
Коментарий после матча дал соавтор мяча в ворота ФК "Уфа" игрок "Урала" Грегор Балажиц:
- Правильно говорит тренер, что мы всю игру атаковали «Уфу». Но она играла в такой футбол, что у них очень насыщенная оборона, из-за этого нам было тяжело забить. Но у нас было много моментов, просто угловых и передач с фланга. Но успели забить в конце. Забрали очко, но потеряли два.
- Джемал Табидзе говорит, что это не автогол, а твой гол. Тебе не обидно, что его записали пока на Джемала?
- Чантурия подал, я просто ударил в дальний угол и попало в Джемала, так что изменило направление. Конечно, мне обидно, когда ты находишься в таком шансе, что забиваешь гол, да ещё в конце матча, а потом они записывают, как автогол. Тяжело, потому что я защитник.
- Что сказал в раздевалке главный тренер, довольны ли вы результатом и как будете настраиваться на следующие команды, может что-то нужно подкорректировать в своей игре?
- Довольны, что забили в конце, но не довольны, как я уже раньше сказал, потеряли два очка. Сегодня владели мячом, имели преимущество всю игру, так что нужно двигаться дальше. Следующая игра в Краснодаре. Каждый матч нужно набирать очки. Будем стараться в дальнейших играх.