В России в три раза увеличен порог долга для запрета выезда за границу

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении порога задолженности, после которого устанавливается запрет на выезд за границу, сообщает РИА Новости. Сумма задолженности увеличена в три раза – с 10 до 30 тыс руб.
Документ предусматривает ускорение процедуры снятия ограничений на выезд за рубеж должников после погашения задолженности. Ограничения не будут сняты для долгов по алиментам, требованиям о возмещении вреда здоровью и причиненному имущественному ущербу.
Обмен информацией о применении и снятии временного ограничения на выезд должника из России между судебными приставами-исполнителями и федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами безопасности, будет осуществляться в электронном виде.