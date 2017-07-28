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В России в три раза увеличен порог долга для запрета выезда за границу

28 июля 2017, 10:39
Закон подписал глава государства Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении порога задолженности, после которого устанавливается запрет на выезд за границу, сообщает РИА Новости. Сумма задолженности увеличена в три раза – с 10 до 30 тыс руб.

Документ предусматривает ускорение процедуры снятия ограничений на выезд за рубеж должников после погашения задолженности. Ограничения не будут сняты для долгов по алиментам, требованиям о возмещении вреда здоровью и причиненному имущественному ущербу.

Обмен информацией о применении и снятии временного ограничения на выезд должника из России между судебными приставами-исполнителями и федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами безопасности, будет осуществляться в электронном виде.

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#Новости#Владимир Путин#Рустэм Башкирцев#Политика
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