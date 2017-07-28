В Башкирии шесть человек пострадали в столкновении на трассе

Вчера днем в Мелеузовском районе Башкирии на 206-м километре трассы Уфа – Оренбург столкнулись два автомобиля – Toyota Sprinter и Toyota Corolla, в результате чего пострадали шесть человек, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
- «Спринтером» управляла 31-летняя уфимка, которая в результате ДТП получила травмы и была госпитализирована, - рассказал он. - Её пассажиры – 21-летняя девушка из Иглинского района и 35-летний и 27-летний уфимцы – обратились за медпомощью. За рулём «Короллы» находился 67-летний уфимец, который не пострадал, но помощь медиков оказалась нужна трём его пассажирам – 22-летней уфимке, 55-летней и 54-летней жительницам Нефтекамска.
Всего за прошлые сутки в Башкирии было зафиксировано более трех тысяч нарушений ПДД. В том числе 54 водителя задержали за рулем в нетрезвом виде.