Центробанк отозвал лицензию у банка Югра

Ранее, 10 июля, Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» на три месяца, сообщает ТАСС. Кроме этого, ЦБ на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком. Эти меры, как объяснили тогда, были связаны с неустойчивым финансовым положением банка.