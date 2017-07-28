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Центробанк отозвал лицензию у банка Югра

28 июля 2017, 14:04
Информация об этом появилась сегодня, 28 июля.

Сегодня, 28 июля, стало известно о том, что Банк России отозвал лицензию у банка Югра.

- Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 28 июля 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации публичное акционерное общества банк «Югра», - следует из сообщения на сайте регулятора.

Такое решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением банка.

Ранее, 10 июля, Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» на три месяца, сообщает ТАСС. Кроме этого, ЦБ на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком. Эти меры, как объяснили тогда, были связаны с неустойчивым финансовым положением банка.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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