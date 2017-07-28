Пропавшие в Уфе подростки нашлись в Казани

Пропавшие 24 июля в Уфе Айгиз Миннебаев и Юлия Мареева нашлись. Они объявились в Казани, куда приехали поступать в вуз, сообщает ufa1.ru.
Напомним, ребята выехали кататься на велосипедах в Демском районе Уфы днем 24 июля. После чего родители их потеряли.
Как выяснилось, они уехали в Казань, чтобы сдать документы на поступление в вуз.
Мама Айгиза рассказала, что не разрешала сыну поступать в казанский вуз на специальность финансового аналитика, когда тот сообщил о своем решении в июне. Тогда подростки решили уехать в соседнюю республику самостоятельно. Когда они вернулись домой, родители решили их н наказывать.