Пропавшие в Уфе подростки нашлись в Казани

Мама Айгиза рассказала, что не разрешала сыну поступать в казанский вуз на специальность финансового аналитика, когда тот сообщил о своем решении в июне. Тогда подростки решили уехать в соседнюю республику самостоятельно. Когда они вернулись домой, родители решили их н наказывать.