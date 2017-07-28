На рубль подорожает плата за проезд в ростовских автобусах

"При использовании карты цена проезда составит 20 рублей, без карты - 25 рублей. В маршрутках за проезд будут взимать также 25 рублей", - отмечает издание.
RostovGazeta пишет, что с пассажира не будут брать деньги, если он хочет расплатиться по карте, а валидатор не работает. При этом цена проезда в трамваях и троллейбусах не поменяется.
Положить средства на карту можно в терминалах банка "Центр-Инвест". Для местных жителей установили 70 таких устройств. В дальнейшем начнутся продажи карт "Простор". По информации издания, в городе на обсуждении находится вопрос об установке новых точек продаж карт.