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Власти Уфы требует сноса ларьков на остановке «Спортивная»

27 июля 2017, 18:28
Дело рассмотрит арбитражный суд Башкирии.

Арбитражный суд Башкирии рассмотрит исковое заявление администрации Уфы к индивидуальным предпринимателям Рустэму Габдрахманову, Раулю Шарифуллину и физлицу Нине Прозоровой и компании «Регион-ресурс». Как сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан», мэрия требует их снести три самовольно построенных ларька на остановке транспорта «Спортивная». Предпринимателям принадлежат помещения общей площадью 1 тыс. кв. м.

Рассмотрение этого дела назначено на 28 августа. Пока Росреестру запрещено проводить сделки, направленные на отчуждение этих объектов.

Мэрия просит ответчиков снести объекты в течение 15 дней, если же они не сделают этого, то городские власти намерены сделать это сами.

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