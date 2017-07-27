Власти Уфы требует сноса ларьков на остановке «Спортивная»

Арбитражный суд Башкирии рассмотрит исковое заявление администрации Уфы к индивидуальным предпринимателям Рустэму Габдрахманову, Раулю Шарифуллину и физлицу Нине Прозоровой и компании «Регион-ресурс». Как сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан», мэрия требует их снести три самовольно построенных ларька на остановке транспорта «Спортивная». Предпринимателям принадлежат помещения общей площадью 1 тыс. кв. м.
Рассмотрение этого дела назначено на 28 августа. Пока Росреестру запрещено проводить сделки, направленные на отчуждение этих объектов.
Мэрия просит ответчиков снести объекты в течение 15 дней, если же они не сделают этого, то городские власти намерены сделать это сами.