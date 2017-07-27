В Башкирии коллекторы взыскивают у населения более 12 млрд рублей долгов

Согласно данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), объем просроченной задолженности по кредитам физлиц, переданной банками на условиях агентского взыска, составил в Башкортостане 12,3 млрд рублей. Для сравнения, бюджет города Уфы в 2017 году составил около 19,4 млрд рублей. Таким образом, республика заняла 8 место в России по данному показателю, первые три места разделили Москва, Московская область и Краснодарский край соответственно. Отметим, что 12,3 млрд — это самый высокий показатель в ПФО.
По материалам НАПКА, самостоятельно банки региона взыскивают только 54% просроченной задолженности по кредитам населению (включая ипотеку), а 46% просрочки обрабатывается коллекторами. Больше всего граждане республики берут в кредит наличными - на их долю приходится примерно 56% суммы долгов, 30% приходится на кредитные карты, 9% на автокредиты, 4,5% на кредиты малому и среднему бизнесу, около 0,5% - на ипотеку.
Эксперты ассоциации связывают такие цифры с высокой распространенностью беззалоговых кредитов. Они также отмечают, что в целом жители республики исправно платят за ипотеку. По их анализу, суммарный объем просроченности по кредитам физлиц в нашем регионе отличается нестабильностью: в прошлом году он снизился на 1,2%, а за пять месяцев 2017-го — увеличился на 1,5%.