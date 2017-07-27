В Башкирии коллекторы взыскивают у населения более 12 млрд рублей долгов

Эксперты ассоциации связывают такие цифры с высокой распространенностью беззалоговых кредитов. Они также отмечают, что в целом жители республики исправно платят за ипотеку. По их анализу, суммарный объем просроченности по кредитам физлиц в нашем регионе отличается нестабильностью: в прошлом году он снизился на 1,2%, а за пять месяцев 2017-го — увеличился на 1,5%.