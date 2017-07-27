Новый глава Башкирии: появился один из возможных претендентов

- Очевидно, что это вопрос федерального уровня, а не Госсобрания РБ, - пояснил Дмитрий Михайличенко. - Полагаю, что обладающему значительным финансовым ресурсом Кадырову хочется конвертировать свои ресурсы в политическую сферу. Напомню, что в начале 1990-х гг он сыграл важную роль в транзите власти, не исключаю, что и в 2019 году ему уготована важная роль, но приоритетной или решающей я бы ее пока не считал. Думаю, у Кадырова только теоретические шансы стать руководителем региона в 2019 году, зато есть все возможности поучаствовать в большой игре. Для этого нужно грамотно распорядиться имеющимися ресурсами и привлекать не только людей, способных производить впечатление, но и умеющих работать профессионалов.