Новый глава Башкирии: появился один из возможных претендентов

Сегодня в социальной сети Facebook стали обсуждать, кто может претендовать на пост главы Башкирии на будущих выборах в 2019 году. В одном из комментариев бывший депутат башкирского парламента, неоднократный участник президентских выборов в Башкирии, бывший врач и бывший глава банка и ЧИФ «Восток» Рафис Кадыров тоже включился в обсуждение. И не исключил варианта, что он сам примет участие в предвыборной гонке.
- Почему вы уверенны на 100%, что главой (президентом) республики вам кого-то назначат, - высказался Рафис Кадыров. - Никого назначать не будут. Вам придётся выбирать. А человека, который способен решить накопившиеся у нас задачи, найти очень трудно. Поэтому пока будете жить с тем, что имеете. А я соглашусь один срок отработать, только если смогу получить большинство в выборах 2018 в республиканском парламенте. А без этого смысла нет. Республику ждут очень непростые годы. Боксёры, командиры, и ваши местные и неместные политики экономику не поднимут.
Затем он добавил:
- Партий не будет, народ в республике, если хочет из этого тупика выйти, может объединить только общественная организация. Создать оппозицию для участия на местных выборах против всей системы власти. Нет, значит, нет.
Мы связались с Рафисом Кадыровым, чтобы уточнить, насколько серьезны его планы по выдвижению своей кандидатуры на выборах главы Башкирии.
- Первый этап в любом случае - это местный парламент, - пояснил Рафис Кадыров. - Команда может быть большой или нет, но нельзя идти в руководители республики, если у тебя нет группы местных депутатов. Потом, во-вторых, я внимательно изучаю, что происходит в республике, и становится грустно, стоит ли вторую жизнь пожертвовать ради мечты юности.
Таким образом, Рафис Кадыров еще до конца не определился в своих планах. И хотя об этом еще рано говорить, мы все же решили узнать мнение экспертов о том, какие шансы имеет бывший кандидат в президенты (на выборах в 2003,2008 гг), если примет участие в новой выборной компании.
Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что говорить о шансах Кадырова на пост главы Башкирии еще рано.
- Очевидно, что это вопрос федерального уровня, а не Госсобрания РБ, - пояснил Дмитрий Михайличенко. - Полагаю, что обладающему значительным финансовым ресурсом Кадырову хочется конвертировать свои ресурсы в политическую сферу. Напомню, что в начале 1990-х гг он сыграл важную роль в транзите власти, не исключаю, что и в 2019 году ему уготована важная роль, но приоритетной или решающей я бы ее пока не считал. Думаю, у Кадырова только теоретические шансы стать руководителем региона в 2019 году, зато есть все возможности поучаствовать в большой игре. Для этого нужно грамотно распорядиться имеющимися ресурсами и привлекать не только людей, способных производить впечатление, но и умеющих работать профессионалов.
Общественник Азамат Галин высказался обтекаемо:
- У него была программа, ранее. Есть ли актуальная, не знаю. В целом, чем больше кандидатов, тем лучше. Свои предпочтения навязывать не буду. В равной мере у всех должны быть шансы
Политолог Аббас Галлямов, напротив, сказал весьма определенно:
- Нет, никаких шансов у него нет. Это герой не вчерашнего даже, а позавчерашнего дня. Да и репутация у него, мягко сказать, тоже неоднозначная. Никаких аргументов в его пользу нет, а без аргументов губернаторов стараются не назначать.