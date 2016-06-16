Экс-кандидат в президенты Башкирии Кадыров день рождения встретил в Ираке

Он не отказывается от идеи снова участвовать в выборах главы региона и начал публиковать новую книгу.

Бывший кандидат в президенты Башкирии Рафис Кадыров (на выборах 1993, 1998, 2003 гг) сегодня отмечает свой 62-ой день рождения. Медиакорсеть решила узнать, как именно бывший глава банка «Восток», председатель правления ЧИФ «Восток» его проводит.

Рафис Кадыров сейчас находится в Ираке в рабочей поездке.

- Сегодня обратно в Москву, а потом пересадка в Астану. ЭКСПО 2017-новая энергетика, мы спонсоры и участники выставки, - сообщил Медиакорсети Рафис Кадыров.

Свой день рождения Кадыров отметил необычно, он начал публиковать свою новую книгу «Россия без головы» на своей личной странице в Facebook. Уже опубликовано более 60 страниц

- Книга будет достаточно большой, я все что должен, написал, дальше юристы будут классифицировать материалы и будет видно, на каком уровне находится расследование преступления власти, ограбление ЧИФ и Банка «Восток», - пояснил Рафис Кадыров. - Там также будут документы: как были организованы и кем преступления ЦБ РФ, по ограблению России.

Сейчас Кадыров возглавляет компанию GTL JSC (занимается переработкой факельных газов). Он живет в Москве, но от участия в политической жизни в регионе не отказывается. В 2016 он участвовал в выборах депутатов в Госдуму от партии «Родина». Сегодня он подтвердил свое намерение участвовать в выборах главы Башкирии.

- Я буду участвовать в выборах Президента республики (пока главы), так как первым своим указом верну этой должности прежнее название, - заявил Рафис Кадыров.

Напомним, чековый инвестиционный фонд «Восток» был зарегистрирован в октябре 1992 года. В фонд тогда передали свои ваучеры около четверти всех жителей Башкирии. Консолидированная стоимость общего пакета акций ЧИФ «Восток» тогда оценивалась в 2 триллиона рублей по индексу РТС. Это подтверждено независимым расследованием газеты «КоммерсантЪ» («КоммерсантЪ» № 82 (800) от 5 мая 1995 года). В 2013 году, по словам Кадырова, консолидированная стоимость акций ЧИФ «Восток» составила уже более 30 триллионов рублей.

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