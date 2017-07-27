Народная артистка Башкирии Хания Фархи умерла на 58-м году жизни

Буквально несколько минут назад стало известно о том, что на 58-м году жизни скончалась народная артистка Башкортостана и Татарстана, одна из главных звезд татарской эстрады, любимица публики Хания Фархи. Информацию подтвердил радио «Азатлык» ее супруг Габдулхай Биктахиров.
По его словам, супруга скончалась из-за внезапного сердечного приступа прямо по дороге в больницу.
Хания Фархи родилась 30 мая 1960 года в деревне Салаевка Татышлинского района Башкортостана. Родители Хании помимо собственных 6 детей воспитывали еще 5 племянников. Народная артистка Республики Татарстан Хания Фархи 8 раз удостаивалась национальной награды "Алтын Барс", на казанской Аллее звезд заложена ее именная звезда. У певицы вместе с мужем Габдулхаем осталось две дочери - Алия (24 года) и Алсу (14 лет) и внучка Амина (2 года).
Медиакорсеть приносит искренние соболезнования всем родным и близким певицы и разделяет горечь утраты.