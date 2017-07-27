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Народная артистка Башкирии Хания Фархи умерла на 58-м году жизни

27 июля 2017, 18:26
Артистка скончалась из-за внезапного сердечного приступа. Информацию подтвердил ее супруг Габдулхай Биктахиров.

Буквально несколько минут назад стало известно о том, что на 58-м году жизни скончалась народная артистка Башкортостана и Татарстана, одна из главных звезд татарской эстрады, любимица публики Хания Фархи. Информацию подтвердил радио «Азатлык» ее супруг Габдулхай Биктахиров.

По его словам, супруга скончалась из-за внезапного сердечного приступа прямо по дороге в больницу.

Хания Фархи родилась 30 мая 1960 года в деревне Салаевка Татышлинского района Башкортостана. Родители Хании помимо собственных 6 детей воспитывали еще 5 племянников. Народная артистка Республики Татарстан Хания Фархи 8 раз удостаивалась национальной награды "Алтын Барс", на казанской Аллее звезд заложена ее именная звезда. У певицы вместе с мужем Габдулхаем осталось две дочери - Алия (24 года) и Алсу (14 лет) и внучка Амина (2 года).

Медиакорсеть приносит искренние соболезнования всем родным и близким певицы и разделяет горечь утраты.

#Новости#Надежда Валитова#Культура
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