Народная артистка Башкирии Хания Фархи умерла на 58-м году жизни

Хания Фархи родилась 30 мая 1960 года в деревне Салаевка Татышлинского района Башкортостана. Родители Хании помимо собственных 6 детей воспитывали еще 5 племянников. Народная артистка Республики Татарстан Хания Фархи 8 раз удостаивалась национальной награды "Алтын Барс", на казанской Аллее звезд заложена ее именная звезда. У певицы вместе с мужем Габдулхаем осталось две дочери - Алия (24 года) и Алсу (14 лет) и внучка Амина (2 года).