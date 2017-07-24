Вадим Болтыров: У Башкирии огромный потенциал в плане инвестиций

- Если брать во внимание индекс инвестиционной привлекательности регионов, то Башкирия сильно преуспела, войдя в десятку лучших регионов страны, - высказался Вадим Болтыров. – В общении со своими коллегами я часто слышу, что Башкирия очень устойчивый субъект России. Я лично вижу, что крупных резонансных проектов для инвестиций в регионе пока мало. Но с учетом стабильности региона, его природных и территориальных ресурсов, потенциал Башкирии в плане инвестиций огромный. Важно грамотно воспользоваться этими ресурсами.