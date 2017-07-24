Вадим Болтыров: У Башкирии огромный потенциал в плане инвестиций
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров оценил инвестиционную привлекательность региона.
Вадим Болтыров считает, что у Башкирии огромный потенциал в плане инвестиций. Он высказал свое мнение об этом в ходе медиаланча в Медиакорсети.
- Если брать во внимание индекс инвестиционной привлекательности регионов, то Башкирия сильно преуспела, войдя в десятку лучших регионов страны, - высказался Вадим Болтыров. – В общении со своими коллегами я часто слышу, что Башкирия очень устойчивый субъект России. Я лично вижу, что крупных резонансных проектов для инвестиций в регионе пока мало. Но с учетом стабильности региона, его природных и территориальных ресурсов, потенциал Башкирии в плане инвестиций огромный. Важно грамотно воспользоваться этими ресурсами.
- Инвестор вряд ли пойдет в нестабильный регион или будет вкладывать в бизнес-проект, вокруг которого есть громкие скандалы, - добавил он. – Инвестор – это осторожный человек.
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