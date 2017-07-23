Госдума ушла на каникулы, приняв десятки важных законов

Posted 23 июля 2017, 10:34
Published 23 июля 2017, 10:34
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Медиакорсеть попросила депутатов Госдумы от Башкирии ответить на вопрос: Что бы Вы назвали своим главным достижением за этот год работы в парламенте? Его мы адресовали членам партии «Единая Россия», которая составляет абсолютное большинство в парламенте
Член Комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Рафаэль Марданшин:
- В первую очередь за этот созыв я хотел бы отметить, что мы внесли изменения в 299 статью Уголовного кодекса - мы установили повышенную ответственность за незаконное возбуждение уголовных дел против предпринимателей, повлекшее закрытие бизнеса или нанесение крупного ущерба. Это важно в связи с тем, что некоторые недобросовестные представители правоохранительных органов незаконно используют свои полномочия для перевода хозяйственного спора в уголовную плоскость. На предпринимателя оказывается давление либо с целью закрытия бизнеса, либо с целью захвата бизнеса, а иногда просто чтобы получить взятку. Но нужно помнить, что разрушить бизнес - это не только навредить предпринимателю. Будут закрыты рабочие места, государство недосчитается налогов, а потребитель потеряет нужный ему продукт. Так что за такие действия необходимо наказывать особо строго. Кроме того, мы обеспечили законодательное разрешение на допуск адвокатов в СИЗО к своим подзащитным. Раньше на входе в изоляторы требовали "допуск" от следователя. В свою очередь некоторые следователи давали такой допуск не сразу, пытаясь незаконно путем давления получить явку с повинной. Ну и кроме всего прочего, нельзя ставить адвоката в зависимость от следователя - они являются процессуальными соперниками в деле. Теперь по закону у адвоката на входе в СИЗО можно требовать только удостоверение и ордер. Госдума продолжает разрабатывать реформу по введению понятия "самозанятый" в наше законодательство - речь идёт о людях, которые вместо биржи труда сами создают себе работу (это и частный парикмахер, и репетитор...). Мы предлагаем, чтобы они могли получить особый статус, не регистрировать ИП и получить серьезную скидку по налогам и иным платежам. Желательно, чтобы все платежи объединялись в единый платеж - нужно, чтобы выйти из тени было максимально просто. В настоящий момент уже действуют налоговые каникулы для трёх видов деятельности. В Госдуму внесен законопроект, принятый в 1 чтении, которым вносится понятие самозанятый в Гражданский кодекс - это позволит урегулировать их статус и преференции в дальнейшем.
Член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Рима Баталова:
- Вы знаете, год работы в новом созыве еще не закончился. Но, несмотря на это, уже многое сделано. Какие-то проекты уже завершены, что-то находится в работе или только на стадии запуска. Я привыкла работать сразу в нескольких направлениях, параллельно. Поэтому выделить что-то одно наиболее важное и главное достаточно проблематично. Что для Вас главнее, помочь ребенку найти свое место в жизни или обеспечить достойный уровень доходов для пенсионера? Думаю, выбрать Вам будет достаточно сложно… В любой сфере есть что-то свое, наиболее важное!
На первом месте для меня всегда была и будет работа со своими избирателями. За текущую сессию я провела более 10 приемов граждан. Мы с моими помощниками рассмотрели более 100 обращений, по большинству из которых предоставили квалифицированные ответы и консультации. Вы спрашиваете, что является главным? Главное для меня – это оказать конкретную помощь конкретному человеку, который в ней нуждается. Из наиболее значимого могу выделить то, что удалось уберечь от закрытия Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса. Это учебное заведение является значимым не только для района, но и для всей республики. И мы рассчитываем, что оно и дальше продолжит свою работу в сфере образования и воспитания нашей молодежи.
Еще одним ключевым направлением работы парламентария является, безусловно, законотворческая деятельность. Пожалуй, самым главным в эту сессию было принятие государственного бюджета, по которому наша страна будет жить текущий и последующие два года. Как человек, посвятивший большую часть своей жизни паралимпийскому спорту, я не могу оставить без внимания и эту сферу деятельности. Вы наверняка знаете, в какую сложную ситуацию попали сейчас наши паралимпийцы. Речь идет о запрете их выступлений на Паралимпийских играх, а также на других международных соревнованиях. Вместе с коллегами из ПКР я веду самую активную работу по восстановлению нашего членства в международных структурах, по обеспечению допуска наших спортсменов на Паралимпийские игры. В настоящее время при нашем непосредственном участии разработана и согласована «дорожная карта» по выполнению критериев восстановления членства ПКР в МПК. Многое уже сделано, но не меньше еще и предстоит сделать в этом направлении.
Есть и еще одна составляющая моей работы, которую я также не могу оставить без внимания. Это помощь детям, помощь молодым спортсменам с ограниченными возможностями, создание для них необходимых условий для занятий массовой физической культурой и спортом. В этом году в марте в Австрии состоялась очередная Специальная Олимпиада для людей с особенностями в развитии, в которой приняла участие и наша команда спортсменов из Башкортостана. Я оказала ребятам не только моральную, но и материальную поддержку, обеспечив их необходимым персональным спортивным инвентарем – горными лыжами и сноубордами. В рамках моего благотворительного фонда «Молодость нации» мы реализуем и другие общественно-значимые проекты. Одним из главных событий этого года стала в апреле церемония вручения ежегодной премии Римы Баталовой «Молодость нации».