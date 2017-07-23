Госдума ушла на каникулы, приняв десятки важных законов

- В первую очередь за этот созыв я хотел бы отметить, что мы внесли изменения в 299 статью Уголовного кодекса - мы установили повышенную ответственность за незаконное возбуждение уголовных дел против предпринимателей, повлекшее закрытие бизнеса или нанесение крупного ущерба. Это важно в связи с тем, что некоторые недобросовестные представители правоохранительных органов незаконно используют свои полномочия для перевода хозяйственного спора в уголовную плоскость. На предпринимателя оказывается давление либо с целью закрытия бизнеса, либо с целью захвата бизнеса, а иногда просто чтобы получить взятку. Но нужно помнить, что разрушить бизнес - это не только навредить предпринимателю. Будут закрыты рабочие места, государство недосчитается налогов, а потребитель потеряет нужный ему продукт. Так что за такие действия необходимо наказывать особо строго. Кроме того, мы обеспечили законодательное разрешение на допуск адвокатов в СИЗО к своим подзащитным. Раньше на входе в изоляторы требовали "допуск" от следователя. В свою очередь некоторые следователи давали такой допуск не сразу, пытаясь незаконно путем давления получить явку с повинной. Ну и кроме всего прочего, нельзя ставить адвоката в зависимость от следователя - они являются процессуальными соперниками в деле. Теперь по закону у адвоката на входе в СИЗО можно требовать только удостоверение и ордер. Госдума продолжает разрабатывать реформу по введению понятия "самозанятый" в наше законодательство - речь идёт о людях, которые вместо биржи труда сами создают себе работу (это и частный парикмахер, и репетитор...). Мы предлагаем, чтобы они могли получить особый статус, не регистрировать ИП и получить серьезную скидку по налогам и иным платежам. Желательно, чтобы все платежи объединялись в единый платеж - нужно, чтобы выйти из тени было максимально просто. В настоящий момент уже действуют налоговые каникулы для трёх видов деятельности. В Госдуму внесен законопроект, принятый в 1 чтении, которым вносится понятие самозанятый в Гражданский кодекс - это позволит урегулировать их статус и преференции в дальнейшем.