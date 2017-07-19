В Уфе появился умный домофон

Устройство легко объединить со смартфоном, ноутбуком или планшетом, что позволит обладателю сервиса открывать дверь подъезда, не подходя к входной двери, дистанционно или даже находясь вне дома. Эту функцию мобильного ответа на звонок с домофона можно настроить на несколько номеров, для всех членов семьи, проживающих к квартире. Те же, кто не пользуется смартфонами, смогут открывать дверь по старинке.