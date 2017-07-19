В Уфе появился умный домофон

В очереди на установку жители домов в Кировском и Демском районах столицы.
Домофон нового поколения внешне похож на привычный нам аудио- или видеодомофон, но обладает значительно большим функционалом.
Устройство легко объединить со смартфоном, ноутбуком или планшетом, что позволит обладателю сервиса открывать дверь подъезда, не подходя к входной двери, дистанционно или даже находясь вне дома. Эту функцию мобильного ответа на звонок с домофона можно настроить на несколько номеров, для всех членов семьи, проживающих к квартире. Те же, кто не пользуется смартфонами, смогут открывать дверь по старинке.
- И нас, и жильцов беспокоят чистота, порядок и безопасность в домах. Люди хотят видеть тех, кому открывают дверь, чтобы не пускать в подъезд хулиганов и разносчиков рекламы - поделился заместитель директора УЖХ Советского района Фагим Салимьянов. – Совместно с советом дома на общем собрании мы предложили жильцам этого дома установить такой вот, «умный домофон». Большинство жителей нас поддержало.
Встроенная в корпус домофона видеокамера передает онлайн изображение гостя на «привязанное» мобильное устройство хозяина квартиры, тот видит звонящего и решает, впускать его или нет. С помощью камеры также создается фотоархив посетителей, который пригодится, если обладатель сервиса находится в отпуске, в роуминге, или на его мобильном устройстве просто пропала связь.
Как и положено современному интерактивному устройству, умный домофон управляется через мобильное приложение. В личном кабинете владелец может сам создавать коды доступа для своих гостей, задавать правила переадресации вызова на городские и мобильные телефоны и настраивать sms или e-mail-уведомления.
Кроме этого, умный домофон можно использовать как средство связи со службой спасения 112. На панели устройства есть специальная кнопка, с помощью которой можно отправить сигнал экстренного вызова. А управляющая компания с помощью домофона сможет информировать жильцов о важных событиях, например, о дате и времени проведения общих собраний или графике отключения горячей воды.
- Это новая интеллектуальная система, с помощью которой жильцы значительно повышают уровень безопасности и комфорта для своего жилища. Умный домофон позволяет использовать для открывания двери в подъезд уже имеющиеся у жильцов смартфоны и мобильные устройства, а также трубки домофонов и стационарные телефоны. - рассказал генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» Марат Долгоаршинных. – Это решение также подойдет владельцам загородных домов, офисов и производственных помещений.
Узнать больше о сервисе «Умный домофон» можно на сайте и по телефонам +7 (347) 221-59-22, 221-58-62.
Bashtel — торговая марка одного из телекоммуникационных операторов Республики Башкортостан – ПАО «Башинформсвязь». Компания предоставляет на территории региона полный спектр современных телекоммуникационных услуг для дома и офиса: телефонная связь, широкополосный доступ в Интернет, интерактивное телевидение, видеонаблюдение, облачные технологии, корпоративные сети, дата-центры, хостинг. С 2011 года входит в структуру ПАО «Ростелеком». Официальный сайт оператора - https://www.bashtel.ru/