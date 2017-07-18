В Уфе начали приводить в порядок памятник природы «Непейцевский Дендропарк»

После материала нашего корреспондента муниципальные власти принялись за уборку территории «Непейцевского Дендропарка», имеющего статус памятника природы. Сейчас в лесу, находящемся между улицами Уфимское Шоссе и Шота Руставели, работает техника и сотрудники управления по благоустройству Орджоникидзевского района Уфы.
Напомним, на прошлой неделе жители домов, стоящих рядом с парком сообщили, что памятник природы в «удручающем состоянии», коммунальные службы не убирают территорию, а вечерами там можно наблюдать любителей шашлыков, разжигающих костры и употребляющих спиртное. Наш корреспондент, выехавший на место, убедился в правдивости сообщений и снял фоторепортаж о состоянии единственного в Уфе природного памятника.