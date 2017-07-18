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На границе Башкирии и Татарстана изменится схема движения

18 июля 2017, 11:56
Изменения произойдут на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 Урал, на участке 1281+400 километров.

На правой стороне моста через реку Ик организуют перепуск автомобильного движения из-за ремонта, сообщили в пресс-службе федерального управления автомобильных дорог «Приуралье».

Движение в оба направления будут осуществляться по правой стороне по ходу километража, будут установлены дорожные знаки, ограничивающие скорость до 50 км/ч, и направляющие стрелки с импульсной световой индикацией.

Произведут замену мостового полотна, дорожной одежды на мосту и на подходах к нему, переходных плит, деформационных швов, барьерного и перильного ограждения.

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