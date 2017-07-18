ФАС требует у сотовых операторов отменить внутрироссийский роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение «большой четверке» операторов связи («Билайн», МТС, «Мегафон», Tele2) по внутрисетевому роумингу, сообщает ТАСС.
В предупреждении говорится, что четверка мобильных операторов должна изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу. Условия связи операторы должны изменить в течение 14 дней с момента получения предупреждения. Абонентов об изменениях они должны уведомить за 10 дней до введения новых условий.
Как пояснила глава управления по контролю над IT и связью ФАС Елена Заева, речь идет о полной отмене внутрисетевого роуминга (когда абонент перемещается из одного региона в другой, при этом остается в сети одного оператора). По словам Заевой, тарифы на связь для абонентов внутри сети одного оператора должны быть экономически обоснованы и не должны зависеть от того, где находится абонент.
- Наше предупреждение, вот это первое, оно касается ситуации, когда абонент выезжает в другой регион, но остается в сети связи своего оператора, - пояснила она.
ФАС считает, что разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России нарушают закон о защите конкуренции.
- После анализа ценовых предложений, а также условий технической организации оказания услуг связи, ФАС России установила, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы, - отмечается в сообщении ФАС.
Заева пояснила, что если операторы не исполнят предупреждение в установленный срок, то ФАС возбудит антимонопольное дело.
Если операторы в срок не выполнят предписание, то административная ответственность не наступит и штраф назначен не будет. В том случае, если ФАС возбудит дело и признает факт нарушения, то операторов привлекут к административной ответственности.
Кроме этого у ФАС есть еще один вариант заставить операторов выполнять требования.
- У антимонопольного органа есть еще такой инструмент, как перечисление в федеральный бюджет необоснованно полученного дохода. Мы вправе применить эту норму, - цитирует слова Заевой ТАСС.
В СМИ уже появились версии экспертов, что операторы связи могут выполнить требование ФАС, но при этом поднимут тарифы, чтобы окупить свои издержки. Пока официально ни один из операторов связи "Большой четвёрки" не заявил о повышении тарифов.