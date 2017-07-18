ФАС требует у сотовых операторов отменить внутрироссийский роуминг

Как пояснила глава управления по контролю над IT и связью ФАС Елена Заева, речь идет о полной отмене внутрисетевого роуминга (когда абонент перемещается из одного региона в другой, при этом остается в сети одного оператора). По словам Заевой, тарифы на связь для абонентов внутри сети одного оператора должны быть экономически обоснованы и не должны зависеть от того, где находится абонент.