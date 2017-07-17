В России могут запретить продажу алкоголя в выходные

В минздраве изданию подтвердили, что данные инициативы сейчас обсуждаются в экспертном сообществе. В России, на сегодняшний день, регионы не ограничивают продажу алкоголя на два выходных дня. Как правило, местные власти либо сокращают время продаж алкоголя, либо запрещают его в праздничные дни – в День Победы, последний звонок или День молодежи. На сегодняшний день самые серьезные ограничения продажи алкоголя действуют в Чукотском автономном округе. В нескольких селах этого региона невозможно купить спиртное от одного до шести дней в неделю, а в селе Краснено-Анадырского муниципального района алкоголь вообще не продают.