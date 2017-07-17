В России могут запретить продажу алкоголя в выходные

Министерство здравоохранения России обсуждает вопрос о включении в Стратегию формирования здорового образа жизни населения положения о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета «Известия».
С таким предложением выступил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) минздрава. Ученые института считают, что в настоящее время шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма недостаточно. Как правило, местные власти могут ограничивать места и время продажи алкоголя, но в стране, как правило, не практикуют запретов, которые длятся больше одних суток.
В минздраве изданию подтвердили, что данные инициативы сейчас обсуждаются в экспертном сообществе. В России, на сегодняшний день, регионы не ограничивают продажу алкоголя на два выходных дня. Как правило, местные власти либо сокращают время продаж алкоголя, либо запрещают его в праздничные дни – в День Победы, последний звонок или День молодежи. На сегодняшний день самые серьезные ограничения продажи алкоголя действуют в Чукотском автономном округе. В нескольких селах этого региона невозможно купить спиртное от одного до шести дней в неделю, а в селе Краснено-Анадырского муниципального района алкоголь вообще не продают.
Свое мнение по этому поводу уже высказали ряд экспертов. Так, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» назвал эту инициативу "абсолютно бессмысленной".
Он пояснил, что в Ульяновской области уже на протяжении пяти лет действует запрет на продажу крепких спиртных напитков, однако на рынок потребления алкоголя это никак не повлияло, "разве что рынок нелегальной продажи алкоголя значительно вырос".
Директор по маркетингу АО "Форвард" (развивает сеть "Полушка", "Йомарт") Данил Немчинов считает, что государство, в первую очередь, должно обеспечить развитие культуры и ценностей среди населения, тогда не нужно будет вводить ограничения в области продаж спиртного.
- Продажи алкоголя безусловно составляют значительную долю продаж в универсамах, - пояснил Медиакорсеть эксперт. - Именно в выходные объем продаж в универсамах в целом снижается, какую долю при этом составляет алкоголь, точно сказать не смогу. Большинство изменений в продажах, попытки на законодательном уровне регулировать ценообразование в рознице, онлайн учет и регулирование продаж, учет каждой единицы алкогольной продукции сказывается на работе розничных сетей. Это требует серьезных ресурсов для внедрения изменений в работу сетей. Количество изменений в продаже алкоголя сильно сказывается на нашей работе, но вот на количестве его потребления - не думаю.
Я предложил бы не столько запреты и контроль, сколько проводить просветительскую работу с превентивными мерами, а еще лучше - всё последовательно и в комплексе. Что касается потребителей, я думаю, что государство, в первую очередь, должно обеспечить развитие культуры, ценностей с пропагандой здорового образа жизни, физической культуры, спорта, начиная с детского сада. Тогда количество спортивных, туристических, музыкальных магазинов начнет значительно расти, а торгующих алкоголем сокращаться. Если это случится, то, собственно, не нужно будет вводить ограничения в области продаж спиртного, - считает Данил Немчинов.