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Уфимцам предлагают проголосовать за фильмы для проведения «Ночи кино»

17 июля 2017, 13:13
В "Ночь кино" покажут три картины.

27 августа пройдет всероссийская акция «Ночь кино», на которой покажут картины, победившие в голосовании, сообщили в пресс-службе администрации города. Пока не уточняется о месте проведения кинопоказа.

Интернет-голосование продлится до 25 июля. Каждый житель России может проголосовать за любое количество картин из представленного списка. В итоге покажут три фильма.

Список фильмов: «Время первых», «28 Панфиловцев», «Ледокол», «Экипаж», «Дуэлянт», «Викинг», «Притяжение», «Кухня. Последняя битва», «Жених», «СуперБобровы», «Ёлки 5», анимационные картины «Три богатыря и Морской царь», «Иван Царевич и Серый Волк - 3», «Смешарики: Легенда о золотом драконе», «Снежная королева - 3: Огонь и лед». Проголосовать за них можно здесь.

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