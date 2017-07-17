Уфимцам предлагают проголосовать за фильмы для проведения «Ночи кино»

Список фильмов: «Время первых», «28 Панфиловцев», «Ледокол», «Экипаж», «Дуэлянт», «Викинг», «Притяжение», «Кухня. Последняя битва», «Жених», «СуперБобровы», «Ёлки 5», анимационные картины «Три богатыря и Морской царь», «Иван Царевич и Серый Волк - 3», «Смешарики: Легенда о золотом драконе», «Снежная королева - 3: Огонь и лед». Проголосовать за них можно здесь.