«Роснефть» прокомментировала сообщение «Системы» о техническом дефолте

- С 17 июля будут нарушены условия об аресте активов на сумму более $25 млн, - сообщил он. - Конкретные сделки не комментируем, это небольшие по объему соглашения. Мы не ожидаем предъявления кредиторами требований о досрочном погашении данных обязательств, поскольку АФК обслуживает и планирует обслуживать все свои обязательства своевременно и в полном объеме. АФК продолжает работать для снятия ареста с активов», — заявил Копытов.