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«Роснефть» прокомментировала сообщение «Системы» о техническом дефолте

17 июля 2017, 15:09
АФК «Система» сообщила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам на 3,9 миллиарда рублей. В «Роснефти» считают, что тактика АФК заключается в «нагнетании истерии», а сообщение никак не повлияет на перспективы дела в суде.

- Это никак не связанные две абсолютно не связанные вещи, - пояснил Газета.Ru пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. - Чисто технический дефолт ни на какую операционную деятельность компании не повлияет. Суд всего лишь принял решение принять обеспечительные меры, как это может быть связано с обязательствами по кредитам компании.

Управляющий директор по связям с общественностью АФК «Системы» Сергей Копытов пояснил, что по условиям кредитных сделок техдефолт наступает в случае, если обеспечительные меры не прекращены в течение 21 дня с момента их возникновения.

- С 17 июля будут нарушены условия об аресте активов на сумму более $25 млн, - сообщил он. - Конкретные сделки не комментируем, это небольшие по объему соглашения. Мы не ожидаем предъявления кредиторами требований о досрочном погашении данных обязательств, поскольку АФК обслуживает и планирует обслуживать все свои обязательства своевременно и в полном объеме. АФК продолжает работать для снятия ареста с активов», — заявил Копытов.

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