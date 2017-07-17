«Роснефть» прокомментировала сообщение «Системы» о техническом дефолте

- Это никак не связанные две абсолютно не связанные вещи, - пояснил Газета.Ru пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. - Чисто технический дефолт ни на какую операционную деятельность компании не повлияет. Суд всего лишь принял решение принять обеспечительные меры, как это может быть связано с обязательствами по кредитам компании.
Управляющий директор по связям с общественностью АФК «Системы» Сергей Копытов пояснил, что по условиям кредитных сделок техдефолт наступает в случае, если обеспечительные меры не прекращены в течение 21 дня с момента их возникновения.
- С 17 июля будут нарушены условия об аресте активов на сумму более $25 млн, - сообщил он. - Конкретные сделки не комментируем, это небольшие по объему соглашения. Мы не ожидаем предъявления кредиторами требований о досрочном погашении данных обязательств, поскольку АФК обслуживает и планирует обслуживать все свои обязательства своевременно и в полном объеме. АФК продолжает работать для снятия ареста с активов», — заявил Копытов.