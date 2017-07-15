mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Друг семьи ребенка, пропавшего в реке в Башкирии: спасатели работают вяло

15 июля 2017, 12:06
В социальных сетях распространилась информация о поисках 8-летнего Макара Александрова из д. Камышлы Уфимского района. Мальчик сорвался в реку во время рыбалки. Однако прошло уже почти двое суток, а найти его не могут. Спасатели приехали на следующий день после случившегося, а сейчас работают только в рабочее время.

- По словам спасателей, его могло унести рекой максимум на пять километров, - рассказал Медиакорсети друг родителей Макара Роман. - А могло и вообще не унести. Это произошло в четверг, мы позвонили спасателям, но они нам сказали мы работаем до шести вечера и не приехали. До утра пятницы, всю ночь мы искали его сами. В 10 утра в пятницу наконец приехали спасатели.

По словам Романа, поиски проводят четыре дайвера. За все это время они прошли всего полтора километра.

- Непонятно, почему до сих пор так мало прошли, - говорит Роман. - Работают они только в рабочее время. Как-то все очень вяло и медленно происходит.

Родители будут благодарны всем, кто готов присоединиться к поискам, нужны лодки, дайверы.

Контактный телефон: 8-917-368-10-70, Роман.

Материалы по теме
В Стерлитамаке ищут водителя, сбившего троих детейВ Уфе четвёртый месяц ищут 18-летнего парняОбвиняемого в убийстве Яны Перчаткиной арестовали в Башкирии
#Новости#Башкирия#Поиск пропавших детей#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48