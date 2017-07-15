Друг семьи ребенка, пропавшего в реке в Башкирии: спасатели работают вяло

- По словам спасателей, его могло унести рекой максимум на пять километров, - рассказал Медиакорсети друг родителей Макара Роман. - А могло и вообще не унести. Это произошло в четверг, мы позвонили спасателям, но они нам сказали мы работаем до шести вечера и не приехали. До утра пятницы, всю ночь мы искали его сами. В 10 утра в пятницу наконец приехали спасатели.
По словам Романа, поиски проводят четыре дайвера. За все это время они прошли всего полтора километра.
- Непонятно, почему до сих пор так мало прошли, - говорит Роман. - Работают они только в рабочее время. Как-то все очень вяло и медленно происходит.
Родители будут благодарны всем, кто готов присоединиться к поискам, нужны лодки, дайверы.
Контактный телефон: 8-917-368-10-70, Роман.