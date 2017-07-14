Как и почему изменились цены за обучение в главных вузах Башкирии

- Из числа тех, кто на 100 балов сдаёт экзамен (ЕГЭ) и автоматом поступает в вузы, только треть идёт учиться в университеты республики, - сказал недавно глава региона Рустэм Хамитов. - Почти 70 процентов поступают в московские вузы, в меньшей степени – в петербургские, Получать образование в хороших вузах, безусловно, нужно. Но, с другой стороны, для тех, кто остаётся в республике, это тоже хороший выбор. Наши вузы сильны и входят в рейтинги. Может быть, занимают не такие высокие позиции, как нам хотелось бы. Но это добротные, хорошие, серьёзные вузы. И тем, кто будет учиться здесь, у нас, в Уфе, хочу сказать, что это достойный выбор. Я его тоже поддерживаю и считаю, что это в целом нормально.