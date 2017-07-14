Как и почему изменились цены за обучение в главных вузах Башкирии

Обучение в большинстве вузах Башкирии на коммерческой основе в этом году в очередной раз подорожало. Это связано с изменением нормативов по трем группам специальностей, установленных Минобразования России. С этого года введен дополнительный коэффициент, который учитывает региональную специфику. Цены выросли в среднем на 10-20 процентов. Причем подорожали не только те специальности, которые в будущем обеспечат выпускнику высокий доход.
Например, в БашГУ подорожало обучение по специальности филология – 80,8 тысячи рублей, в БГПУ – психология и социальная педагогика. В авиационном университете больше всего увеличилась стоимость за обучение по специальности «информатика и вычислительная техника» - + 21%, до 81,4 тысячи рублей.
Единственный вуз, в котором цены в этом году практически не выросли – Уфимский нефтяной университет (УГНТУ). Это связано с тем, новые нормативы не коснулись специальностей, по которым обучают в этом вузе. Исключение – специальность «Дизайн», по всем остальным цены остались на прежнем уровне. К слову в УГНТУ, они и без повышения напорядок выше, чем во многих других башкирских вузах: варьируются от 95 до 160 тысяч рублей за год обучения.
- В большинстве вузов республике цены выросли, но наши специальности введение этих дополнительных коэффициентов не затронуло, - пояснил Медиакорсети проректор по учебной части УГНТУ Олег Баулин. – Что касается уровня наших в сравнении с другими профильными вузами как Москвы, так и региона, то они, так сказать в середине списка. По дизайну мы были вынуждены поднять цены ввиду введения новых нормативов, что касается других, ничего не изменилось.
- К сожалению, мы не можем влиять на уровень цен, они нам по сути диктуются Минобразования России, - сетует проректор по учебной части УГАТУ Наиль Зарипов. – Мы не можем установить цену за обучение ниже той, которую платит государство за обучение студента на бюджете. Конечно, в том числе из-за этого число абитуриентов сокращается.
- Пока спрос (на поступление – прим. ред.) на уровне прошлого года, но, и пока рано говорить о том, сколько абитуриентов пожелают подать документы на коммерческие отеделения, основной поток будет после 8 августа, когда пройдет зачисление на бюджет, - говорит ответственный секретарь аграрного госуниверситета (БГАУ) Светлана Богалюк. – У нас по требованию новых нормативов, увеличилась стоимость практически по всем специальностям – в среднем чуть более чем на 10%.
Так, в УГНТУ на очной форме по «бакалавриату» их 948, специалистами по своим направлениям могут стать 133 человека, еще три года назад эта цифра была 65. В магистратуре в этом году почти на 200 мест больше. В УГАТУ бесплатно получить степень бакалавра смогут 1100 студентов, специалиста – 270, магистра – 550 человек. Помимо этого, в вузах существует целевой набор, когда за обучение своих будущих специалистов платят различные предприятия.
- Число студентов, которые будут обучаться по целевому набору, у нас увеличилось очень сильно – с 330 до 550 человек, - говорит Наиль Зарипов. – Это связано с тем, что предприятиям очень нужны инженерные кадры, а не только экономисты и юристы. Основным нашим партнером является, конечно, УМПО, есть и другие предприятия Уфы и даже других городов России.
- У нас по целевому набору будет обучаться около 30% всех студентов, - уточняет Светлана Богалюк. – Весь заказ идет от региональных сельхозпредприятий, это у нас постоянная практика.
Однако при всем при этом общее число бюджетных мест в вузах Башкирии сокращается. Так по бакалавриату в этом году будут учиться на 600 студентов меньше. Чтобы привлечь абитуриентов, вузы каждый год вводят какие-то дополнительные бонусы. Это повышенные стипендии отдельным студентов с хорошими показателями в учебе, победителям различных олимпиад, стажировка в различных компаниях. Помимо этого, например, в УГНТУ начнет действовать программа среднепрофессионального образования со сроком обучения от 10 месяцев до двух лет 10 месяцев. Абитуриентам предлагают различные условия обучения, специализации. Кроме того, предусмотрена система скидок. Однако насколько это все эффективно, - пока вопрос спорный. Потому что как показывает практика, многие абитуриенты отдают предпочтение вузам других регионов и особенно московским.
- Из числа тех, кто на 100 балов сдаёт экзамен (ЕГЭ) и автоматом поступает в вузы, только треть идёт учиться в университеты республики, - сказал недавно глава региона Рустэм Хамитов. - Почти 70 процентов поступают в московские вузы, в меньшей степени – в петербургские, Получать образование в хороших вузах, безусловно, нужно. Но, с другой стороны, для тех, кто остаётся в республике, это тоже хороший выбор. Наши вузы сильны и входят в рейтинги. Может быть, занимают не такие высокие позиции, как нам хотелось бы. Но это добротные, хорошие, серьёзные вузы. И тем, кто будет учиться здесь, у нас, в Уфе, хочу сказать, что это достойный выбор. Я его тоже поддерживаю и считаю, что это в целом нормально.
Председатель Союза ректоров Башкирии, ректор БГПУ Раиль Ассадулин:
- Количество абитуриентов сокращается из-за демографической ситуации: если в прошлом году выпускников ЕГЭ было около 20 тысяч, то в этом их число сократилось до 17,5 тысячи. Это означает, что количество претендующих и на коммерческие места становится меньше.
Помимо этого, отмечается увеличение в республике учреждений среднего профессионального образования, и ребята туда с удовольствием идут. Однако, на мой взгляд, все это не ставит вузы в какую-то особенно сложную ситуацию. Потому что сейчас вузы научились зарабатывать, например, на науке, у нашего гуманитарного факультета, например, есть хорошие гранты Сколково. Помимо этого, вузы, например, могут активно внедрять программы дополнительного образования, которые также помогут им решить финансовые вопросы.