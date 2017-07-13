В Альшеевском районе Башкирии пропадает питьевая вода

- Проблемы с водой на селе периодически возникают, так бывает практически везде, - заявил он Медиакорсети. – Что касается Аксеново, то, например, сегодня вода там есть даже в самой высокой точке поселка (то есть если есть там, то есть везде – прим.ред.). Дело в том, что там вода подается в несколько ступеней. В настоящее время пробурены две дополнительные скважины, и ведутся работы по подключению, после которого проблема с водоснабжением должна быть решена полностью. Если понадобится, купим новый насос, проблем с финансированием в этом плане у нас нет.