В Альшеевском районе Башкирии пропадает питьевая вода

Вода в Аксеново есть только холодная, горячей здесь не было никогда. Но около двух месяцев назад начала пропадать и она. Проблема возникла из-за того, что сгорел насос. Теперь водоснабжение периодически приостанавливается то в одной, то в другой части поселка.
- Воды нет то у одних, то у других, и так теперь постоянно, продолжается это день, один раз два дня было, - рассказал Медиакорсети житель села Николай Степанов. – Приходится носить воду из родника, по несколько раз в день, то приготовить, то постирать ведь нужно. В сельсовете нам ничего не говорят, денег вроде нет, а как нам дальше так жить, мы не знаем.
Руководитель обслуживающей организации в Аксеново директор ООО «Калипсо» Ильгиз Аглетдинов пояснил, что проблема в том, что вместо старого сгоревшего насоса установлен меньший по мощности.
- Тот котел, который есть сейчас, в полтора раза меньше по мощности того, что нужно, - пояснил Аглетдинов. – Все думают, что я виноват, всем людям ведь не объяснишь. А в чем моя вина? Почему они не решают эту проблему, я не знаю. Со слов главы сельсовета на новый насос нужной мощности нужно около 50 тысяч рублей, видимо, этих денег у них нет.
Между тем глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин утверждает, что проблем с финансированием нет. Он также считает, что проблема отсутствия воды в селе – некритичная.
- Проблемы с водой на селе периодически возникают, так бывает практически везде, - заявил он Медиакорсети. – Что касается Аксеново, то, например, сегодня вода там есть даже в самой высокой точке поселка (то есть если есть там, то есть везде – прим.ред.). Дело в том, что там вода подается в несколько ступеней. В настоящее время пробурены две дополнительные скважины, и ведутся работы по подключению, после которого проблема с водоснабжением должна быть решена полностью. Если понадобится, купим новый насос, проблем с финансированием в этом плане у нас нет.