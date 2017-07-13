Два вуза Башкирии вошли в мировой рейтинг лучших

Эксперты агентства оценивают вузы по 20 параметрам, сгруппированным в пять направлений измерения. Основными являются качество преподавания и научных исследований. Рейтинговое агентство RUR оценивает деятельность почти 1000 лучших вузов мира на протяжение восьми лет. Его рейтинг позволяет будущим абитуриентам сориентироваться в выборе своего учебного заведения.