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Два вуза Башкирии вошли в мировой рейтинг лучших

13 июля 2017, 10:49
763 вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира за 2017 год, который опубликовало агентство Round University Ranking (RUR). Из них 67 – российские вузы, есть и два башкирских.

УГАТУ заняло 657 место в общем списке и 34 — среди российских, а УГНТУ- 746 и 60 места соответственно. Первую тройку рейтинга занимает вузы США: Гарвардский университет, Калифорнийский институт технологий и Чикагский университет.

Эксперты агентства оценивают вузы по 20 параметрам, сгруппированным в пять направлений измерения. Основными являются качество преподавания и научных исследований. Рейтинговое агентство RUR оценивает деятельность почти 1000 лучших вузов мира на протяжение восьми лет. Его рейтинг позволяет будущим абитуриентам сориентироваться в выборе своего учебного заведения.

По количеству представленных вузов Россия находится на четвертом месте в мире. Для сравнения, в 2016 году наша страна была представлена 23 вузами.

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