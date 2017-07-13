Два вуза Башкирии вошли в мировой рейтинг лучших

УГАТУ заняло 657 место в общем списке и 34 — среди российских, а УГНТУ- 746 и 60 места соответственно. Первую тройку рейтинга занимает вузы США: Гарвардский университет, Калифорнийский институт технологий и Чикагский университет.
Эксперты агентства оценивают вузы по 20 параметрам, сгруппированным в пять направлений измерения. Основными являются качество преподавания и научных исследований. Рейтинговое агентство RUR оценивает деятельность почти 1000 лучших вузов мира на протяжение восьми лет. Его рейтинг позволяет будущим абитуриентам сориентироваться в выборе своего учебного заведения.
По количеству представленных вузов Россия находится на четвертом месте в мире. Для сравнения, в 2016 году наша страна была представлена 23 вузами.