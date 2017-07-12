Врио Главы Карелии Артур Парфенчиков взлетел в рейтингах глав регионов

В СЗФО врио главы Карелии обошли только губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и врио главы Калининградской области Антон Алиханов, пишут «Новые известия».
Парфенчиков отреагировал на трагический инцидент с гибелью подростков на Ладожском озере предложением внести изменения в республиканское законодательство, установив административную ответственность для пассажиров водного транспорта за неиспользование спасательных жилетов. По данным СМИ, врио главы Карелии сразу после крушения лодки выехал на место ЧП, чтобы организовать спасательную операцию.
Согласно рейтингу «Медиалогии», Парфенчиков прибавил 18 пунктов и достиг 21 места. Кроме того, врио главы Карелии отметился в другом рейтинге «Медиалогии» как один из 20 самых цитируемых губернаторов-блогеров. В этом списке он занял 18 место. По словам президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, интернет оказывает влияние на поколение 20-30-летних, и Парфенчиков активно работает в социальных сетях, что похвально.
На прошлой неделе Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало июньский рейтинг влияния глав регионов РФ, где позиции Парфенчикова также улучшились – врио главы Карелии поднялся на 2 пункта - до 47 места.
По словам экспертов холдинга «Минченко консалтинг», которые оценивали избирательные кампании врио губернаторов, Парфенчиков продемонстрировал хороший старт из плохой позиции. Глава Политической экспертной группы Константин Калачев уверен, что на предстоящих губернаторских выборах Парфенчикову не стоит ожидать сюрпризов, возможна лишь «нишевая конкуренция».
Дмитрий Фетисов, занимающий пост директора NPR Group, заявил, что ситуация в Карелии во многом завит от того, удастся ли врио главы договориться с местными элитами. В данный момент Парфенчиков занимается этим вопросом, отметил Фетисов.