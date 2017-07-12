Врио Главы Карелии Артур Парфенчиков взлетел в рейтингах глав регионов

Согласно рейтингу «Медиалогии», Парфенчиков прибавил 18 пунктов и достиг 21 места. Кроме того, врио главы Карелии отметился в другом рейтинге «Медиалогии» как один из 20 самых цитируемых губернаторов-блогеров. В этом списке он занял 18 место. По словам президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, интернет оказывает влияние на поколение 20-30-летних, и Парфенчиков активно работает в социальных сетях, что похвально.