Юрист А1 рассказал о возможных рисках при наследовании бизнеса

По словам Байрамкулова, владеющие крупными активами предприниматели часто живут сегодняшним днем и не думают о том, кому перейдет бизнес после их смерти. Этот промах используют в своих корыстных целях недобросовестные партнеры, менеджеры и контрагенты, пишет эксперт на secretmag.ru.
Семья умершего бизнесмена может лишиться наследства из-за ненадлежащего оформления прав на имущество. Отличие российского права от английского в том, что оно имеет формальный характер и наследнику, не имеющему соответствующих документов, трудно доказать право владения. В России до сих пор активно используется система, при которой собственность переписывается на «номинального владельца» - им может выступать дальний родственник, водитель, домработница.
Еще один аспект - наследование долей в бизнесе. В соответствии с российским правом, после смерти предпринимателя наследники могут получить его долю лишь в течение 6-9 месяцев. В этот период бизнес практически полностью принадлежит партнерам умершего, поскольку наследодатель по естественным причинам лишается права голоса на акционерных собраниях, а наследники еще не являются акционерами. В связи с этим нечестные партнеры по бизнесу получают возможность руководить предприятием так, как им вздумается. Часто они просто выводят активы, лишая наследника значительной доли законного имущества.
Бороться с такими действиями можно в судебном порядке, настаивая на отмене сделок, которые были совершены в то время, когда доля правопреемника находилась в «промежуточном» состоянии. Однако судебные тяжбы могут длиться годами, в течение которых акционеры предприятия могут заниматься выводом активов.
Недобросовестные бизнес-партнеры и менеджеры нередко подают иски в отношении наследников, которые не имеют никаких бумаг, закрепляющих их право на долю. Партнеры через суд требуют возврата долга, который якобы числился за покойным. В большинстве случаев наследники не имеют документа о возврате, а в офисе все бумаги изъяты. Не зная, как доказать, что долг был выплачен самим покойным, наследники вынуждены погашать его вместе с процентами. Подобные ситуации используются партнерами для того, чтобы вынудить наследников отдать свою долю.
Как пишет Байрамкулов, в России правовой институт «планирования наследства» находится на начальном этапе своего развития. При этом найти хорошего юриста в этой сфере крайне непросто. Такие специалисты должны уметь формулировать и согласовывать с партнером удобные для всех сторон условия устава предприятия, согласовывать эффективные и корректные корпоративные договоры, просчитывать риски при написании завещаний, определять налоговые риски при наследовании, а также иметь в виду конфликтующие законы, которые затрагивают имущество наследника. По словам эксперта, сейчас начинает расти интерес к этой области и вполне возможное заимствование из уже готовых и рабочих систем вызывает оптимизм. Тем не менее, все зависит от того, как будет развиваться законодательство в этой сфере.
Справка:
«А1» является ведущей инвестиционной компанией России и ключевым инвестиционным подразделением одного из крупнейших в стране частных финансовых консорциумов - «Альфа Групп». На протяжении более 20 лет компания занимает лидирующие позиции на рынке специальных ситуаций в России и особое внимание уделяет защите прав миноритарных акционеров, а также совершенствованию корпоративного управления. Защита интересов законных наследников стала одним из направлений работы компании.