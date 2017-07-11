Юрист А1 рассказал о возможных рисках при наследовании бизнеса

Как пишет Байрамкулов, в России правовой институт «планирования наследства» находится на начальном этапе своего развития. При этом найти хорошего юриста в этой сфере крайне непросто. Такие специалисты должны уметь формулировать и согласовывать с партнером удобные для всех сторон условия устава предприятия, согласовывать эффективные и корректные корпоративные договоры, просчитывать риски при написании завещаний, определять налоговые риски при наследовании, а также иметь в виду конфликтующие законы, которые затрагивают имущество наследника. По словам эксперта, сейчас начинает расти интерес к этой области и вполне возможное заимствование из уже готовых и рабочих систем вызывает оптимизм. Тем не менее, все зависит от того, как будет развиваться законодательство в этой сфере.