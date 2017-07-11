В Уфе количество жалоб на коллекторов увеличилось в два раза, об этом сообщили на пресс-конференции судебных приставов РБ. Сейчас граждане чаще всего обращаются к сотрудникам ведомства для решения вопроса по долгам. - Служба судебных приставов ведёт активную работу с гражданами по вопросам задолженности. Обращений и жалоб на коллекторов стало в два раза больше.
Теперь урегулировать конфликт с коллекторами и перенять на себя инициативу по взысканию долга - прерогатива судебных приставов. Для того, чтобы обратиться с заявлением, достаточно позвонить на горячую линию учреждения 273-71-49, предоставить распечатку звонков, или аудиозапись звонка, - говорит руководитель УФССП России по РБ главный судебный пристав Башкирии Ильнур Махмутов.
- Просим граждан не обращаться в различные службы, типа антиколлекторы. Это лишняя трата денег, которая не принесет никаких результатов. Мы помогаем решить все это бесплатно, - отмечает Ильнур Махмутов. Стоит отметит, что все долги, по которым уже состоялся суд и вынесено исполнительное производство, оплатить придется.