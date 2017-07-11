В Уфе количество жалоб на коллекторов увеличилось в два раза, об этом сообщили на пресс-конференции судебных приставов РБ. Сейчас граждане чаще всего обращаются к сотрудникам ведомства для решения вопроса по долгам. - Служба судебных приставов ведёт активную работу с гражданами по вопросам задолженности. Обращений и жалоб на коллекторов стало в два раза больше.