Отмена концессии в Башкирии не принесет рисков для ГЧП

- Главное, чтобы не было разных трактовок законодательства, и очень важно обеспечить стабильность и прозрачность условий регулирования. Говоря о последних событиях, известная ситуация с механизмом ГЧП в Башкирии, важно сделать так, чтобы невозможны были такие случаи, когда происходит такая неочевидная трактовка законодательства. Но, я думаю, что башкирский случай тоже не составит угрозы для инвесторов проектов ГЧП по всей стране, - цитирует слова министра издание.