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Отмена концессии в Башкирии не принесет рисков для ГЧП

11 июля 2017, 12:55
Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на форуме «Иннопром» заявил о том, что отмена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России конкурса концессии на строительство первой платной дороги в Башкирии не составит угрозы для механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в России. Об этом сообщает ТАСС.

- Главное, чтобы не было разных трактовок законодательства, и очень важно обеспечить стабильность и прозрачность условий регулирования. Говоря о последних событиях, известная ситуация с механизмом ГЧП в Башкирии, важно сделать так, чтобы невозможны были такие случаи, когда происходит такая неочевидная трактовка законодательства. Но, я думаю, что башкирский случай тоже не составит угрозы для инвесторов проектов ГЧП по всей стране, - цитирует слова министра издание.

Отметим, что министр транспорта России Максим Соколов ранее заявлял о том, что его ведомство поправки в законодательство о государственно-частном партнерстве, которое разграничивает концессию и госсзаказ в инфрастуркутрных проектах.

Напомним, что в конце прошлого года госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии подвел итог конкурса на заключение концессии о строительстве дороги Стерлитамак-Кага-Магнитогорск (в будущем должна была стать частью транспортного коридора Европа - Западный Китай). Победителем было признано ООО «Башкирдорстрой», которое планировало получить в Газпромбанке на реализацию данного проекта свыше 3 млрд руб. Заключению контракта помешал один из участников тендера, ООО «Южноуральская дирекция автодороги» направила жалобу в ФАС России.

Антимонопольная служба в начале этого года итоги конкурса отменила, отметив что "по данному соглашению расходы на работы должны были полностью покрываться из бюджета, частных инвестиций не предусматривалось". Арбитражный суд Москвы в мае это решение поддержал

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