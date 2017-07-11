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Мэрия Уфы готовит к приватизации 47,5% уставного капитала ОАО «УГАИК»

11 июля 2017, 16:06
Администрация Уфы отберет оценщика акций предприятия.

«Центр организации и проведения конкурсных процедур» администрации Уфы по итогам аукциона 24 июля отберет компанию, которая определит рыночную стоимость 47,5% уставного капитала (или 134,39 млн штук акций) ОАО «Уфимского городского агентства ипотечного кредитования» (УГАИК).

Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок. Как отмечается в техническом задании, рыночную стоимость акций определяют для последующей приватизации. Начальная цена контракта – 135 тыс. руб.

АО «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования» является региональным оператором АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» более 13 лет. 98,42% акций предприятия, согласно данным СПАРК-Интерфакс, в настоящее время принадлежит Управлению муниципальной собственностью администрации Уфы. Выручка в 2015 году составила 33,83 млн руб., чистая прибыль – 9,2 млн руб.

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