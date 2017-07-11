Мэрия Уфы готовит к приватизации 47,5% уставного капитала ОАО «УГАИК»

АО «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования» является региональным оператором АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» более 13 лет. 98,42% акций предприятия, согласно данным СПАРК-Интерфакс, в настоящее время принадлежит Управлению муниципальной собственностью администрации Уфы. Выручка в 2015 году составила 33,83 млн руб., чистая прибыль – 9,2 млн руб.