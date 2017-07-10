Руководитель издательства «Башкортостан» Константин Тупиков покинул пост

В мае этого года издательство лишилось уникального оборудования «Rotoman» (полиграфической машины, на которой глянцевые издания можно печатать со скоростью газетных – прим.ред.), стоимость которого оценивали в 10 млн руб. Это оборудование появилось в Уфе в 2009 году и позволило печатным изданиям выйти на новый уровень. Как сообщали ранее источники издания, руководство «Башкортостана» продало этот станок полиграфической компании из Польши, чтобы частично погасить накопившиеся долги предприятия.