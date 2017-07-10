Руководитель издательства «Башкортостан» Константин Тупиков покинул пост

Как стало известно «Медиакорсети», в издательстве «Башкортостан» произошли кадровые перестановки. Директор издательства Константин Тупиков покинул свой пост, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В издательстве эту информацию подтвердили.
- Он у нас уже почти неделю не работает, - сказали в приемной.
Как уточнили в издательстве, исполняющим обязанности директора назначен Константин Кузнецов.
Причины увольнения в приемной не уточнили. Получить комментарий у пресс-секретаря министерства земельных и имущественных отношений Башкирии Айдара Хакимьянова не получилось: на звонки Медиакорсети он не отвечал.
Напомним, что Константин Тупиков был назначен исполняющим обязанности директора издательства в декабре прошлого года.
В феврале этого года Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии проводило конкурс на отбор руководителя издательства. Победителем тогда был признан господин Тупиков.
В мае этого года издательство лишилось уникального оборудования «Rotoman» (полиграфической машины, на которой глянцевые издания можно печатать со скоростью газетных – прим.ред.), стоимость которого оценивали в 10 млн руб. Это оборудование появилось в Уфе в 2009 году и позволило печатным изданиям выйти на новый уровень. Как сообщали ранее источники издания, руководство «Башкортостана» продало этот станок полиграфической компании из Польши, чтобы частично погасить накопившиеся долги предприятия.
Государственное республиканское издательство «Башкортостан» занимается типографской деятельностью. По данным СПАРК-Интерфакс, по итогам 2015 года выручка составила 255,7 млн руб, убыток – 49,2 млн руб. За 2016 год отчетность предприятия пока не опубликована.
Отметим, что в апреле этого года Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии направило в Арбитражный суд РБ иск о признании издательства банкротом. Аналогичное заявление направило также ОАО Банк ВТБ. Дело принято к производству. Следующее заседание назначено на 20 июля.