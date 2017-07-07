В Башкирии автодорогу Вознесенский – Сарва закрыли для большегрузов

Ситуация в Сарве начала накаляться четвёртого июля, когда местные жители, писавшие обращения к местной власти с начала лета, устали ждать от властей решения проблемы и установили на дороге заграждения, препятствующие проезду лесовозов. Подробнее о причинах конфликта и обстановке в деревне Сарка можно прочитать в нашем репортаже.