В Башкирии автодорогу Вознесенский – Сарва закрыли для большегрузов

Дорогу Вознесенское – Сарва закрыли для большегрузов, сообщили в госкомтрансе Башкирии. Как уточнили в комитете, 6 июля на место выезжал вице-премьер правительства Ильяс Муниров. После изучения обстановки и общения с жителями деревни было принято решение об ограничении движения транспорта весом более 15 тонн.
- На время ремонта никаких грузовых машин здесь быть не должно, у нас есть альтернативная дорога через Караидель. До 1 августа привести дорогу в нормативное состояние, - цитирует Мунирова пресс-служба госкомтранса.
Напомним, ранее жители деревни обращались в правительство, где получили ответ о недостатке полномочий у республиканских властей на закрытие дороги регионального значения.
Также представители правительства пообещали местным жителям установить в деревне пункт весового контроля, который будет обеспечивать исполнение установленных ограничений. Но не смотря на обещание властей и установку дорожных знаков, ограничивающих движение, местные жители не намерены убирать с дороги заграждения, препятствующие проезду лесовозов.
- Они говорят, что не покинут дорогу, пока не установят пункт контроля и на их глазах не развернут первый грузовик, - по телефону рассказала председатель сельсовета Миляуша Идрисова.
Ситуация в Сарве начала накаляться четвёртого июля, когда местные жители, писавшие обращения к местной власти с начала лета, устали ждать от властей решения проблемы и установили на дороге заграждения, препятствующие проезду лесовозов. Подробнее о причинах конфликта и обстановке в деревне Сарка можно прочитать в нашем репортаже.