В Башкирии коммунальщики пытаются уйти от долгов, «меняя маски»

В Стерлитамаке должники за услуги ресурсоснабжающих организаций придумали схему, как не оплачивать долги, правда такие манипуляции могут заинтересовать правоохранителей.
Речь идёт об одной из самых крупных управляющих компаний Стерлитамака, которая задолжала ООО «БашРТС» 41 миллион рублей за поставки теплоэнергии, при этом как утверждают в ресурсоснабжающей организации, ООО «ЖКХ-Сервис» с жителей деньги получает исправно. Теперь же «ЖКХ-Сервис» находится в стадии ликвидации из-за иска некого «ЖКХ Технологии».Тут всё становится интересным, если взглянуть на список учредителей обеих компаний. «ЖКХ-Сервис» принадлежит Владимиру Алёшину и Алине Расуловой, тот же Алёшин владеет долей в «ЖКХ-Технологии» через ещё одну фирму «Башжилиндустрия», вот и получается, что Алёшин банкротит сам себя.
Одновременно с хитрой схемой банкротства, обслуживаемые «ЖКХ-Сервис» дома переводят на новую фирму - ООО «УК ЖКХ-Сервис». Одним из учредителей новой обслуживающей компании является некий Эмиль Абубакиров, он же партнёр знакомого нам Алёшина по ООО «Башжилиндустрия».
Как сообщили нашему корреспонденту в ООО «БашРТС», за первые несколько месяцев работы «УК ЖКХ-Сервис» оплачивает лишь 85% получаемых ресурсов.