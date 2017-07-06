В Башкирии коммунальщики пытаются уйти от долгов, «меняя маски»

Речь идёт об одной из самых крупных управляющих компаний Стерлитамака, которая задолжала ООО «БашРТС» 41 миллион рублей за поставки теплоэнергии, при этом как утверждают в ресурсоснабжающей организации, ООО «ЖКХ-Сервис» с жителей деньги получает исправно. Теперь же «ЖКХ-Сервис» находится в стадии ликвидации из-за иска некого «ЖКХ Технологии».Тут всё становится интересным, если взглянуть на список учредителей обеих компаний. «ЖКХ-Сервис» принадлежит Владимиру Алёшину и Алине Расуловой, тот же Алёшин владеет долей в «ЖКХ-Технологии» через ещё одну фирму «Башжилиндустрия», вот и получается, что Алёшин банкротит сам себя.