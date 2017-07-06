mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Рустэм Хамитов поручил разобраться с отсутствием дороги в Сарву

6 июля 2017, 18:00
И.о. председателя Госкомтранса поручено «не вылезать оттуда, пока не наведёт порядок».

Глава Башкирии Рустэм Хамитов обратил внимание на проблему жителей деревни Сарва в Нуримановском районе Башкирии.

- Я ещё вчера дал поручение, чтобы вице-премьер выехал туда, чтобы исполняющий обязанности председателя Госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству тоже работал и не вылезал оттуда, пока не наведёт порядок, - заявил Рустэм Хамитов, выступая сегодня перед депутатами Госсобрания региона.

Напомним, с первого июня жители деревни не могут проехать в райцентр из-за разбитой лесовозами дороги. В это же время дорогу пытается отремонтировать подрядчик, получивший госзаказ на 42 миллиона рублей, однако из-за непрекращающегося трафика перегруженных лесовозов все труды рабочих идут насмарку. Четвёртого июля у жителей деревни сдали нервы, и они заблокировали дорогу для лесовозов.

Подробнее о том, как живут люди оказавшиеся в изоляции из-за отсутствия дороги, читайте в нашем репортаже.

Материалы по теме
Как башкирское село оказалось в изоляции из-за поставок «Кроношпану»Ситуация в башкирской Сарве начала накаляться
#Новости#Константин Климов#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48