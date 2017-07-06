Рустэм Хамитов поручил разобраться с отсутствием дороги в Сарву

Напомним, с первого июня жители деревни не могут проехать в райцентр из-за разбитой лесовозами дороги. В это же время дорогу пытается отремонтировать подрядчик, получивший госзаказ на 42 миллиона рублей, однако из-за непрекращающегося трафика перегруженных лесовозов все труды рабочих идут насмарку. Четвёртого июля у жителей деревни сдали нервы, и они заблокировали дорогу для лесовозов.