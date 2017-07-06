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Евгений Семивеличенко не вошёл в новый совет директоров УМПО

6 июля 2017, 14:56
Решение о изменениях приняли акционеры компании.

Уфимское моторостроительное производственное объединение (УМПО) провело годовое собрание акционеров. Владельцы акций проголосовали по нескольким важным вопросам, в том числе был утверждён размер дивидендов и новый совет директоров компании.

Большинством голосов было принято решение направить на выплату дивидендов половину чистой прибыли за 2016 год, общая сумма которых составила 3,47 млрд рублей, таким образом, на каждую акцию приходится по 2,9 рубля. Для сравнения в прошлом году акционеры получили по 1,62 рубля за акцию.

Вторым важным вопросом стало голосование за состав совета директоров УМПО. Присутствующим предложили список из семи фамилий, в который вошли Александр Артюхов, Алексей Бендусов, Михаил Казанцев, Павел Осин, Анатолий Сердюков, Кирилл Федоров и Алексей Карпухин. По итогам голосования состав совета директоров был утверждён большинством голосов. В новом совете не нашлось место бывшему председателю Горсовета Уфы Евгению Семивеличенко, однако в пресс-службе УМПО сообщили, что он сохранил за собой должность управляющего директора и продолжит работу в компании.

Напомним, Евгений Семивеличенко в должности управляющего директора находился с сентября 2015 года, в составе Совета директоров был с 30 июля 2016 года.

#Новости#Константин Климов#Экономика
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