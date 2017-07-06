Евгений Семивеличенко не вошёл в новый совет директоров УМПО

Вторым важным вопросом стало голосование за состав совета директоров УМПО. Присутствующим предложили список из семи фамилий, в который вошли Александр Артюхов, Алексей Бендусов, Михаил Казанцев, Павел Осин, Анатолий Сердюков, Кирилл Федоров и Алексей Карпухин. По итогам голосования состав совета директоров был утверждён большинством голосов. В новом совете не нашлось место бывшему председателю Горсовета Уфы Евгению Семивеличенко, однако в пресс-службе УМПО сообщили, что он сохранил за собой должность управляющего директора и продолжит работу в компании.