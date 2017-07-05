Сергей Колушев: Китайские хоккейные клубы сыграют в России не только в КХЛ

Вчера, 4 июля, во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в гостинице «Radisson Royal Hotel Moscow» состоялось XI пленарное заседание Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития, на котором в том числе рассматривали и вопросы сотрудничества в спорте.
Один из участников заседания, генеральный директор компании Eventica и издатель газеты «Советский Спорт» Сергей Колушев рассказал о тех спортивных проектах, которые стороны договорились развивать совместно. Он выделил три направления сотрудничества: популяризацию и развитие зимних видов спорта, футбол и популяризацию физической культуры и здорового образа жизни населения двух стран.
По словам Колушева, в России заиграют новые хоккейные команды из Китая.
- После успехов китайской хоккейной команды «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ в этом году при участии российской стороны появятся китайские команды в Высшей хоккейной лиге и Молодежной хоккейной лиге, а также спортивная хоккейная школа в Китае, - сказал Сергей Колушев.
Что касается футбола, то во время чемпионата мира в 2018 году в России будет реализован проект «Дом Китая», куда смогут прийти китайские болельщики и где фанаты из других стран смогут познакомиться с туристическим и спортивным потенциалом Китая.
Заседание завершилось встречей в Кремле президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и членов Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития.