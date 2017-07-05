Новый «Человек-паук» выйдет на экраны кинотеатров 6 июля

Человек-паук возвращается во вселенную Marvel, где он блеснет в команде других супергероев. А главным его наставником станет Тони Старк – «Железный человек», которого играет популярный актер Роберт Дауни Младший. Когда новый злодей Стервятник (Майкл Китон) угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, для него приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.