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Новый «Человек-паук» выйдет на экраны кинотеатров 6 июля

5 июля 2017, 11:47
«Человек-паук. Возвращение домой» называют самой ожидаемой премьерой лета.

В кинотеатрах Уфы с 6 июля выходит в прокат новая история о Человеке-пауке. «Человек-паук. Возвращение домой» называют самым ожидаемым фильмом этого лета.

Кинокомплекс «Искра IMAX» уже открыл продажу билетов на сеансы фильма в формате IMAX 3D.

Человек-паук возвращается во вселенную Marvel, где он блеснет в команде других супергероев. А главным его наставником станет Тони Старк – «Железный человек», которого играет популярный актер Роберт Дауни Младший. Когда новый злодей Стервятник (Майкл Китон) угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, для него приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Культура
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