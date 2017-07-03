В Башкирии в горящем автомобиле погибли два человека

Вчера, 2 июля, днем в Калтасинском районе Башкирии на 11-ом километре автодороги Кузбаево - Янаул произошла трагедия. 65-летний водитель машины ВАЗ-2106, скорее всего, не справился с управлением. Транспорт съехал с дороги и перевернулся. От удара произошло возгорание автомашины.
В машине, кроме водителя находилась женщина. Оба человека погибли на месте. На месте работают сотрудники полиции, подробности происшествия устанавливаются. Об этом в своем блоге сообщил главный госавтоинспек тор Башкирии Динар Гильмутдинов.