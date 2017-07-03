В Абзелиловском районе Башкирии на митинге потребовали отставки главы

Вчера, 2 июля, в райцентре Аскарово Абзелиловского района прошел митинг против коррупции в органах местной власти. В нем приняли участие около 30-40 человек, сообщил организатор митинга Гадель Ишмуратов. Кроме местных жителей для участия в митинге приехали активные граждане из других районов и даже из Оренбурга.
- Были из Оренбургской области и Хайбуллинского района, Магнитогорска, Сибая и Уфы, - рассказала Медиакорсети Альфия Узянбаева. - Активист с Акъяра Буранбай Аскаров поднял тему коррупции Зауралья. На митинге также поднимались вопросы несогласованного с населением Сибай строительства цементного завода с привлечением иностранных граждан. Сибайцы против привлечения иностранной рабочей силы при растущей неофициальной и официальной безработицы в Зауралье!
В резолюции участники митинга потребовали отказаться от проекта строительства цементного завода в селе Красная Башкирия (находится в километре от Магнитогорска), отставки главы администрации Абзелиловского района Рима Сынгизова, проверки «финансовых нарушений коррупционного характера в финансовом отделе администрации, отделе образования, Аскаровском сельсовете, детско-оздоровительном лагере «Ирандык». Также митингующие хотят, чтобы все совещания районной администрации и администраций поселений, заседаний советов депутатов (как районных, так и муниципальных), публичных слушаний записывались на видео, а эти видеозаписи размещались в публичном доступе в сети Интернет на неограниченное время.
С момента назначения Рима Сынгизова главой администрации Абзелиловского района, по словам Альфии Узянбаевой, прошло уже пять митингов за отставку главы администрации Абзелиловского района Башкирии, один из них - в Уфе.
Против строительства завода в Красной Башкирии протестуют не только местные жители, но и жители Магнитогорска, на окраине которого уже есть один цементный завод.
- Несмотря на то, что здесь установлены фильтры, этот район считается одним из самых грязных в городе, - сообщили журналисты ГТРК «Южный Урал» (Магнитогорск) в одном из телесюжетов. Они приводят слова жительницы поселка Нежный, расположенного рядом с Красной Башкирией:
— Мы уже жили рядом с цемзаводом, уже наелись цемента. У нас был налёт муки цементной, на машине — пленочка из муки, листья в огороде в цементе.
Мы следим за развитием событий.