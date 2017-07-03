mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Абзелиловском районе Башкирии на митинге потребовали отставки главы

3 июля 2017, 16:33
И отказа от строительства цементного завода в Красной Башкирии.

Вчера, 2 июля, в райцентре Аскарово Абзелиловского района прошел митинг против коррупции в органах местной власти. В нем приняли участие около 30-40 человек, сообщил организатор митинга Гадель Ишмуратов. Кроме местных жителей для участия в митинге приехали активные граждане из других районов и даже из Оренбурга.

- Были из Оренбургской области и Хайбуллинского района, Магнитогорска, Сибая и Уфы, - рассказала Медиакорсети Альфия Узянбаева. - Активист с Акъяра Буранбай Аскаров поднял тему коррупции Зауралья. На митинге также поднимались вопросы несогласованного с населением Сибай строительства цементного завода с привлечением иностранных граждан. Сибайцы против привлечения иностранной рабочей силы при растущей неофициальной и официальной безработицы в Зауралье!

В резолюции участники митинга потребовали отказаться от проекта строительства цементного завода в селе Красная Башкирия (находится в километре от Магнитогорска), отставки главы администрации Абзелиловского района Рима Сынгизова, проверки «финансовых нарушений коррупционного характера в финансовом отделе администрации, отделе образования, Аскаровском сельсовете, детско-оздоровительном лагере «Ирандык». Также митингующие хотят, чтобы все совещания районной администрации и администраций поселений, заседаний советов депутатов (как районных, так и муниципальных), публичных слушаний записывались на видео, а эти видеозаписи размещались в публичном доступе в сети Интернет на неограниченное время.

С момента назначения Рима Сынгизова главой администрации Абзелиловского района, по словам Альфии Узянбаевой, прошло уже пять митингов за отставку главы администрации Абзелиловского района Башкирии, один из них - в Уфе.

Против строительства завода в Красной Башкирии протестуют не только местные жители, но и жители Магнитогорска, на окраине которого уже есть один цементный завод.

- Несмотря на то, что здесь установлены фильтры, этот район считается одним из самых грязных в городе, - сообщили журналисты ГТРК «Южный Урал» (Магнитогорск) в одном из телесюжетов. Они приводят слова жительницы поселка Нежный, расположенного рядом с Красной Башкирией:

— Мы уже жили рядом с цемзаводом, уже наелись цемента. У нас был налёт муки цементной, на машине — пленочка из муки, листья в огороде в цементе.

Мы следим за развитием событий.

Материалы по теме
В Башкирии перечень инвестпроектов пополнился цементным заводомВ Башкирии китайцы планируют построить цементный заводВ Башкирии жители Зауралья протестуют против коррупции и цементного завода
#Новости#Антикоррупция#Разиф Абдуллин#Политика#Видео
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48