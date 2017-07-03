В Абзелиловском районе Башкирии на митинге потребовали отставки главы

В резолюции участники митинга потребовали отказаться от проекта строительства цементного завода в селе Красная Башкирия (находится в километре от Магнитогорска), отставки главы администрации Абзелиловского района Рима Сынгизова, проверки «финансовых нарушений коррупционного характера в финансовом отделе администрации, отделе образования, Аскаровском сельсовете, детско-оздоровительном лагере «Ирандык». Также митингующие хотят, чтобы все совещания районной администрации и администраций поселений, заседаний советов депутатов (как районных, так и муниципальных), публичных слушаний записывались на видео, а эти видеозаписи размещались в публичном доступе в сети Интернет на неограниченное время.