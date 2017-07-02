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В Уфе пройдет вечер в память о Викторе Цое

2 июля 2017, 17:29
Он пройдет в дату смерти певца, 15 августа.

В Уфе определились с датой, временем и местом проведения вечера в память о рок-музыканте Викторе Цое. Он состоится 15 августа в 19.00 на площади возле «Башкирия Lifestyle центра».

В этом году поклонники творчества Виктора Цоя вспоминают три даты: 21 июня ему бы исполнилось 55 лет, 24 июня 1990 года состоялся его последний концерт в Москве и 15 августа 1990 года он погиб в автокатастрофе.

В Уфе Виктор Цой с концертами приезжал в апреле 1990 года, за четыре месяца до своей смерти. Он дал в городе восемь концертов за три дня (6-8 апреля), и все они прошли с аншлагами.

Для участия в вечере памяти Виктора Цоя пока записались три группы: Новый континент, Lucky Ones и Старые papa's.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Культура
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