В Уфе пройдет вечер в память о Викторе Цое

В Уфе определились с датой, временем и местом проведения вечера в память о рок-музыканте Викторе Цое. Он состоится 15 августа в 19.00 на площади возле «Башкирия Lifestyle центра».
В этом году поклонники творчества Виктора Цоя вспоминают три даты: 21 июня ему бы исполнилось 55 лет, 24 июня 1990 года состоялся его последний концерт в Москве и 15 августа 1990 года он погиб в автокатастрофе.
В Уфе Виктор Цой с концертами приезжал в апреле 1990 года, за четыре месяца до своей смерти. Он дал в городе восемь концертов за три дня (6-8 апреля), и все они прошли с аншлагами.
Для участия в вечере памяти Виктора Цоя пока записались три группы: Новый континент, Lucky Ones и Старые papa's.