В Ростове после гибели трех детей родителей призвали быть внимательнее

В связи с этим в администрации города прошло внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Заместитель начальника управления здравоохранения Юлия Порутчикова сообщила, что за пять месяцев 2017 года наблюдалось снижение детской смертности по сравнению с тем же периодом прошлого года.