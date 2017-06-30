В Ростове после гибели трех детей родителей призвали быть внимательнее

За одну неделю в Ростове-на-Дону зарегистрировали три случая трагической гибели детей. Одного ребенка сбила машина, когда он катался на подаренном велосипеде. Двое детей утонули во время купания.
Во всех случаях несовершеннолетние оставались без надзора взрослых.
В связи с этим в администрации города прошло внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Заместитель начальника управления здравоохранения Юлия Порутчикова сообщила, что за пять месяцев 2017 года наблюдалось снижение детской смертности по сравнению с тем же периодом прошлого года.
«Однако прошла неделя, за которую погибло трое детей», - сказала Порутчикова.
Власти призвали родителей быть бдительнее в летнее время и не оставлять детей одних, передает RostovGazeta.
«В 2016 году погибло три ребенка до одного года от внешних причин: от аспирации, в результате домашних родов, во время пожара. В 2017 - уже тоже три», - добавила представитель администрации.
Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Наумов подчеркнул, что большую опасность также представляет купание в необорудованных местах и без присмотра взрослых.
«Больше всего несчастных случаев на воде происходит с детьми, особенно в первые дни купания, когда не бывает надзора старших и организм принимает первую нагрузку, закалка и тренировка при этом отсутствуют», - сказал Наумов.
Всего с начала июня в Ростове утонули 3 человека, в том числе 2 несовершеннолетних.