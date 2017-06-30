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В Башкирии продолжается модернизация сетей электроснабжения

30 июня 2017, 06:06
ООО «Башкирэнерго» повысило надёжность электроснабжения Хайбуллинского района Башкирии.

ООО «Башкирэнерго», дочернее предприятие АО «БЭСК», завершило капремонт трансформаторов на двух подстанциях 35/10 кВ «Таналык» и «Целинная» в Хайбуллинском районе Башкирии. На одном силовом трансформаторе 4 МВА ПС 35 кВ «Целинная» проведена ревизия магнитной системы, контактных соединений, были заменены резиновые уплотнители. Такая же работа проведена на силовом трансформаторе 2,5 МВА ПС 35 кВ «Таналык»; помимо этого, на подстанции заменили шинный мост на самонесущий изолированный провод (СИП) 10 кВ между трансформатором и комплектным распредустройством (КРУН) 10 кВ.

Проведенная работа повысила надежность электроснабжения многочисленных населенных пунктов этого самого дальнего района на юго-востоке Башкирии.

#Новости#Константин Климов#Экономика
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