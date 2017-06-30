Рустэм Хамитов ответил, как в Башкирии борются с бедностью

Радиостанция «Эхо Москвы» опубликовала на своей сайте ответы главы Башкирии Рустэма Хамитова на вопросы радиослушателей. Один из них касался борьбы с бедностью.
Павел Кацин спросил:
- Есть ли программа борьбы с бедностью? Что сделано и что будет сделано по этой теме?
– Это глобальный вопрос, который усилиями одного конкретного региона не решить, - ответил Рустэм Хамитов. - Многое здесь зависит от социально-экономической ситуации в стране, и даже в мире. Если под бедностью мы понимаем уровень доходов ниже величины прожиточного минимума, то таких людей в республике сегодня немало – около 12 процентов. Это ниже среднероссийского уровня, но радоваться, как говорится, нечему. Плохо и то, что в числе бедных у нас оказываются работающие люди. Уж этого категорически быть не должно!
Напомним, сейчас в Башкирии величина прожиточного минимума установлена в размере 8 604 рублей на человека, а минимальная зарплата работников внебюджетных отраслей – на уровне 8 900 рублей. Можно только представить себе, как тяжело жить, если даже таких денег не зарабатываешь.
В республике реализуется план по повышению уровня заработной платы на 2014-2017 годы, сказал глава региона.
- Кроме того, в рамках соглашения между Федерацией профсоюзов, объединениями работодателей и Правительством республики производится индексация окладов рабочих профессий с учётом инфляции, - отметил Рустэм Хамитов. - Подчеркну, что в прошлом году мы выполнили целевые показатели индексации зарплаты бюджетников в соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации. Сегодня мы уже видим положительную динамику по уровню доходов, пусть небольшому, но росту реальной заработной платы. Республика методично выбирается из зоны плохих показателей по зарплате. Для правительства улучшение ситуации с уровнем доходов населения – принципиальнейший вопрос.
Также Рустэм Хамитов ответил и на вопрос о том, что делается в регионе для создания новых рабочих мест, чтобы молодежь не уезжала из Башкирии.
- Только в прошлом году разница между приехавшими в республику и уехавшими из нее составила около 7 тысяч человек со знаком «минус», - сказал Хамитов. - Конечно, в её основе не только трудовая миграция, но и причины семейного характера, учёба в других регионах. Но те меры, которые мы сейчас реализуем, в том числе в рамках соответствующих государственных программ, уверен, позволят в ближайшее время переориентировать жителей республики на работу в родном Башкортостане и положительно отразятся на показателях миграции населения. Быстро выполнить эту работу просто невозможно. Нам всем вместе надо крепко потрудиться.