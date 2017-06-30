Рустэм Хамитов ответил, как в Башкирии борются с бедностью

- Только в прошлом году разница между приехавшими в республику и уехавшими из нее составила около 7 тысяч человек со знаком «минус», - сказал Хамитов. - Конечно, в её основе не только трудовая миграция, но и причины семейного характера, учёба в других регионах. Но те меры, которые мы сейчас реализуем, в том числе в рамках соответствующих государственных программ, уверен, позволят в ближайшее время переориентировать жителей республики на работу в родном Башкортостане и положительно отразятся на показателях миграции населения. Быстро выполнить эту работу просто невозможно. Нам всем вместе надо крепко потрудиться.