Рустэм Хамитов - о школе №51в Уфе: Надо лишь немного потерпеть

На официальном сайте радиостанции «Эхо Москвы» опубликовали ответы главы Башкирии Рустэма Хамитова на вопросы радиослушателей, которые были заданы главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым в ходе его визита 19 июня в Уфу. На часть вопросов глава региона ответил в интервью главреду, а часть - отложил, чтобы потом ответить на них публично.
В частности, был задан вопрос и о судьбе учеников уфимской школы № 51 в Инорсе, которая была признана аварийной.
- Уже 4 года родители и дети, а также учителя несчастной 51-й школы ждут, когда же построят обещанную новую школу в микрорайоне Инорс, - спросила уфимка Азалия Минаева. - Дети вынуждены скитаться с одного аварийного помещения в другое (университет им. Шолохова), который обвалился 23 февраля. Неужели нужны трупы детей, чтобы решить этот больной вопрос? Даже в СССР такого не было. Позор для Башкирии, для всех руководителей государственного управления.
– Я в курсе всей этой непростой ситуации со школой № 51, держу её на контроле, - ответил Рустэм Хамитов. - На самом деле, это огромный вопрос к тем, кто планировал развитие территории микрорайона. Как можно было строить жильё, абсолютно не занимаясь инфраструктурой: школами, поликлиниками. Начало такому бездумному строительству было положено много лет назад.
По словам Хамитова, школу, которую построили в 30-е годы прошлого века, «так и не ремонтировали толком».
- В итоге перекрытия сгнили, здание признали аварийным, - отметил Рустэм Хамитов. - И мы оказались перед фактом, что школу надо немедленно закрывать и почти 800 детей нужно где-то разместить. Распределили их сначала по близлежащим учебным заведениям, потом в здании бывшего «шолоховского» университета. Кстати, здание в целом неплохое, крепкое. А по поводу того, что 23 февраля с крыши сошла снежная лавина, и только чудом никто не пострадал, я уже имел нелицеприятный разговор с коммунальными службами, отвечающими за очистку крыш от снега.
Глава региона сказал, что «расселение учеников по другим школам – это временная мера». Принято решение о строительстве современного многофункционального образовательного центра. Он будет включать в себя школу на 1 650 мест, детский сад на 340 мест и физкультурный комплекс.
- Проект готов, работы начались, - закончил ответ на вопрос уфимки Хамитов. - Недавно завершили отсыпку территории. Объект большой, дорогой. Для ускорения работ мы, скорее всего, включим его в перечень юбилейных строек, чтобы обеспечить необходимое финансирование, в том числе с привлечением федеральных средств. Так что, уверен, что скоро учащиеся 51-й школы переедут в новое современное здание. Надо лишь немного потерпеть.