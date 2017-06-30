Рустэм Хамитов - о школе №51в Уфе: Надо лишь немного потерпеть

- В итоге перекрытия сгнили, здание признали аварийным, - отметил Рустэм Хамитов. - И мы оказались перед фактом, что школу надо немедленно закрывать и почти 800 детей нужно где-то разместить. Распределили их сначала по близлежащим учебным заведениям, потом в здании бывшего «шолоховского» университета. Кстати, здание в целом неплохое, крепкое. А по поводу того, что 23 февраля с крыши сошла снежная лавина, и только чудом никто не пострадал, я уже имел нелицеприятный разговор с коммунальными службами, отвечающими за очистку крыш от снега.