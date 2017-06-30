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Рустэм Хамитов - о школе №51в Уфе: Надо лишь немного потерпеть

30 июня 2017, 10:05
Глава Башкирии ответил на вопросы радиослушателей «Эха Москвы».

На официальном сайте радиостанции «Эхо Москвы» опубликовали ответы главы Башкирии Рустэма Хамитова на вопросы радиослушателей, которые были заданы главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым в ходе его визита 19 июня в Уфу. На часть вопросов глава региона ответил в интервью главреду, а часть - отложил, чтобы потом ответить на них публично.

В частности, был задан вопрос и о судьбе учеников уфимской школы № 51 в Инорсе, которая была признана аварийной.

- Уже 4 года родители и дети, а также учителя несчастной 51-й школы ждут, когда же построят обещанную новую школу в микрорайоне Инорс, - спросила уфимка Азалия Минаева. - Дети вынуждены скитаться с одного аварийного помещения в другое (университет им. Шолохова), который обвалился 23 февраля. Неужели нужны трупы детей, чтобы решить этот больной вопрос? Даже в СССР такого не было. Позор для Башкирии, для всех руководителей государственного управления.

– Я в курсе всей этой непростой ситуации со школой № 51, держу её на контроле, - ответил Рустэм Хамитов. - На самом деле, это огромный вопрос к тем, кто планировал развитие территории микрорайона. Как можно было строить жильё, абсолютно не занимаясь инфраструктурой: школами, поликлиниками. Начало такому бездумному строительству было положено много лет назад.

По словам Хамитова, школу, которую построили в 30-е годы прошлого века, «так и не ремонтировали толком».

- В итоге перекрытия сгнили, здание признали аварийным, - отметил Рустэм Хамитов. - И мы оказались перед фактом, что школу надо немедленно закрывать и почти 800 детей нужно где-то разместить. Распределили их сначала по близлежащим учебным заведениям, потом в здании бывшего «шолоховского» университета. Кстати, здание в целом неплохое, крепкое. А по поводу того, что 23 февраля с крыши сошла снежная лавина, и только чудом никто не пострадал, я уже имел нелицеприятный разговор с коммунальными службами, отвечающими за очистку крыш от снега.

Глава региона сказал, что «расселение учеников по другим школам – это временная мера». Принято решение о строительстве современного многофункционального образовательного центра. Он будет включать в себя школу на 1 650 мест, детский сад на 340 мест и физкультурный комплекс.

- Проект готов, работы начались, - закончил ответ на вопрос уфимки Хамитов. - Недавно завершили отсыпку территории. Объект большой, дорогой. Для ускорения работ мы, скорее всего, включим его в перечень юбилейных строек, чтобы обеспечить необходимое финансирование, в том числе с привлечением федеральных средств. Так что, уверен, что скоро учащиеся 51-й школы переедут в новое современное здание. Надо лишь немного потерпеть.

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