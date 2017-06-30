Эксперты: у Парфенчикова на выборах главы Карелии нет сильных соперников

Основным политическим соперником Парфенчикова, который имеет влияние в Карелии, является партия «Яблоко». Но так как врио главы Карелии заручился поддержкой этой партии, своего кандидата на выборы она не представила. Аналогичную тактику переговоров Парфенчиков применял и на других оппонентов, с которыми прежний руководитель республики находился в открытом конфликте. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что Парфенчиков привлек в республику значительное количество инвестиционных потоков. В связи с этим, называть выдвижение Петеляевой серьезной конкуренцией Парфенчикову не стоит, рассказал «Росбалту» экс-начальник департамента региональной политики Управления президента РФ по внутренней политике Андрей Колядин.