Эксперты: у Парфенчикова на выборах главы Карелии нет сильных соперников

Известно, что в Карелии на выборы главы республики также выдвинула свою кандидатуру председатель местного отделения «Справедливой России» Ирина Петеляева. Эксперты уверены, что ее кандидатура скорее создаст интригующую атмосферу на выборах, чем какую-либо серьезную конкуренцию Артуру Парфенчикову.
Основным политическим соперником Парфенчикова, который имеет влияние в Карелии, является партия «Яблоко». Но так как врио главы Карелии заручился поддержкой этой партии, своего кандидата на выборы она не представила. Аналогичную тактику переговоров Парфенчиков применял и на других оппонентов, с которыми прежний руководитель республики находился в открытом конфликте. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что Парфенчиков привлек в республику значительное количество инвестиционных потоков. В связи с этим, называть выдвижение Петеляевой серьезной конкуренцией Парфенчикову не стоит, рассказал «Росбалту» экс-начальник департамента региональной политики Управления президента РФ по внутренней политике Андрей Колядин.
Политический консультант Алексей Васильев убежден, что лидерство в предвыборной гонке по праву закреплено за Артуром Парфенчиковым, так как врио главы родился и вырос в Карелии, а на Москву работал только последнее десятилетие. Местное происхождение для населения играет немаловажную роль, а настроенный контакт с властями федерального уровня обеспечит инвестиционный приток. На данный момент Парфенчикова поддерживает большая часть жителей республики, а его образ человека, сделавшего карьеру в силовых структурах и являющегося патриотом своей страны, также импонирует избирателям, подчеркнул эксперт.